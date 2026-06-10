Em vitória da oposição, CCJ da Câmara aprova PEC da redução da maioridade penal

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A CCJ da Câmara aprovou a PEC da redução da maioridade penal para 16 anos, por 44 votos a 18, em uma vitória da oposição. No entanto, o avanço da matéria para uma comissão especial depende de Hugo Motta, presidente da Casa, que pode segurar a tramitação devido à polêmica do tema e o período eleitoral.

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Em uma vitória da oposição, a CCJ da Câmara aprovou nesta quarta-feira a PEC da redução da maioridade penal, por 44 votos a 18. O texto sugere a alteração da Constituição Federal para estabelecer a imputação penal a partir dos 16 anos.

O próximo passo da tramitação é a análise em comissão especial, que depende da disposição do presidente da Casa, Hugo Motta, para sair do papel.

A interlocutores, o paraibano sinalizou que decidiria se dará andamento à tramitação da matéria só depois da apreciação pela principal comissão da Câmara.

Nos bastidores, a expectativa é que Motta segure a tramitação e não crie o colegiado imediatamente. A leitura é que o assunto é muito polêmico e poderia contaminar o processo eleitoral. Por isso, a aposta da maioria é que ele só considere criar a comissão especial depois das eleições.

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Esse caminho desagrada a oposição, que alega que o chefe da Câmara se comprometeu a criar a comissão especial.

Os parlamentares que lideraram a obstrução

Mais uma vez, parlamentares do Psol, como Talíria Petrone e Sâmia Bomfim, encabeçaram a obstrução, mas tiveram maior adesão de outros governistas, inclusive do PT.

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O tema é considerado delicado por correligionários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que o amplo apoio do eleitorado ao tema torna a resistência ao tema uma equação complexa.

Ainda assim, os petistas decidiram aderir à obstrução e votaram contra medida.

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Antes de proclamar o resultado, o presidente da CCJ, Leur Lomanto Júnior, defendeu que Motta instale a comissão especial imediatamente após aprovação do tema pelo colegiado.