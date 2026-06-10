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Política

Em vitória da oposição, CCJ da Câmara aprova PEC da redução da maioridade penal

A interlocutores, Motta sinalizou que decidiria se dará andamento à tramitação da matéria só depois de apreciação pela principal comissão da Casa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 13h39 | Atualizado em 10 jun 2026, 14h37
Muitas pessoas em um auditório com mesas de madeira e monitores individuais, algumas em pé e outras sentadas. Ao fundo, uma mesa de autoridades e um painel digital com texto verde. Um relógio digital vermelho marca 07:56
CCJ aprova PEC da redução da maioridade penal  (Marcelo Ribeiro/VEJA)
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Em vitória da oposição, CCJ da Câmara aprova PEC da redução da maioridade penal Priorize VEJA no Google

Em uma vitória da oposição, a CCJ da Câmara aprovou nesta quarta-feira a PEC da redução da maioridade penal, por 44 votos a 18. O texto sugere a alteração da Constituição Federal para estabelecer a imputação penal a partir dos 16 anos.

O próximo passo da tramitação é a análise em comissão especial, que depende da disposição do presidente da Casa, Hugo Motta, para sair do papel.

A interlocutores, o paraibano sinalizou que decidiria se dará andamento à tramitação da matéria só depois da apreciação pela principal comissão da Câmara.

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Nos bastidores, a expectativa é que Motta segure a tramitação e não crie o colegiado imediatamente. A leitura é que o assunto é muito polêmico e poderia contaminar o processo eleitoral. Por isso, a aposta da maioria é que ele só considere criar a comissão especial depois das eleições.

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Esse caminho desagrada a oposição, que alega que o chefe da Câmara se comprometeu a criar a comissão especial.

Os parlamentares que lideraram a obstrução

Mais uma vez, parlamentares do Psol, como Talíria Petrone e Sâmia Bomfim, encabeçaram a obstrução, mas tiveram maior adesão de outros governistas, inclusive do PT.

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O tema é considerado delicado por correligionários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que o amplo apoio do eleitorado ao tema torna a resistência ao tema uma equação complexa.

Ainda assim, os petistas decidiram aderir à obstrução e votaram contra medida.

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Antes de proclamar o resultado, o presidente da CCJ, Leur Lomanto Júnior, defendeu que Motta instale a comissão especial imediatamente após aprovação do tema pelo colegiado.

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