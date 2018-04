Em vídeo, empresária confessa ter recebido dinheiro para Eunício Oliveira

Em maio de 2013, o então senador do Ceará Eunício Oliveira, atual presidente do Congresso, prestou uma homenagem à M. Dias Branco, líder de vendas de biscoitos no país. Num discurso no Senado, o parlamentar do MDB lembrou que, aos 14 anos de idade, trabalhou na companhia cearense, “grande destaque na fabricação de alimentos e hoje sinônimo de sucesso em atividades distintas”. O laço entre o político e a empresa entrou na mira da Polícia Federal na última terça-feira, 10, com a deflagração da Operação “Tira-Teima”. A ação teve como objetivo apurar o caminho dos recursos nebulosos recebidos pela campanha de Eunício ao governo do Ceará em 2014. A suspeita é que o presidente do Senado tenha praticado os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Além da delação de um ex-diretor da Hypermarcas, os investigadores se basearam nas revelações feitas por uma empresária de Salvador, mulher do marqueteiro da campanha de Eunício em 2014. Num depoimento em vídeo, obtido por VEJA, Maurenizia Dias Andrade Alves, dona do Instituto Campus, confessou que, a pedido de seu marido, Paulo Alves, recebeu dinheiro sem qualquer prestação de serviço. Os recursos foram repassados não só pela Hypermarcas e JBS, que já admitiram as irregularidades ao Ministério Público, mas também pela M. Dias Branco. A fabricante de biscoitos foi alvo de buscas e apreensões realizadas pela Polícia Federal nessa terça-feira, 10.

“Independentemente dessas questões referentes à Hypermarcas, o Instituto Campus, em 2014, recebeu também 250 000 da empresa Dias Branco, 250 000 da empresa Corpvs Segurança e mais dois milhões de reais da empresa JBS (…) que não houve, até o momento, nenhuma prestação de serviço para qualquer dessas três empresas acima mencionadas e foram feitas apenas os recebimentos sem os serviços correspondentes. No caso das empresas Dias Branco e Corpvs, houve o recebimento e a emissão das notas fiscais, mas não a formalização de contrato”, disse Maurenizia Dias.

A Polícia Federal investiga se a M. Dias Branco, assim como a Hypermarcas e a JBS, fizeram repasses clandestinos à campanha de Eunício Oliveira em troca de favores no Congresso. A empresa doou oficialmente cerca de 400 000 reais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corpvs, mencionada por Murenizia, é uma empresa de segurança que tem entre os seus sócios a Remmo Participações, do presidente do Senado, e Ricardo Lopes Augusto, sobrinho de Eunício.

Em sua delação premiada, o ex-diretor da Hypermarcas, Nelson Mello, contou que, às vésperas das eleições de 2014, foi procurado por Ricardo Lopes Augusto, presidente da empresa de segurança privada Confederal, também de Eunício, para ajudar financeiramente a campanha do parlamentar. Nesse encontro, ficou combinado que a Hypermarcas destinaria 5 milhões de reais para ajudar a eleger o parlamentar como governador do Ceará.

Uma parte desses recursos foi destinada a bancar “despesas de empresas que prestavam serviços à campanha de Eunício Oliveira” por meio de “contratos fictícios”. As empresas Instituto Campus, de Maureniza, e a Confirma Comunicação e Estratégia, de Paulo Alves, receberam 3,35 milhões de reais. O restante foi desembolsado pela Hypermarcas a partir de uma nota fiscal emitida no valor de 1,65 milhões de reais apresentada pela Confederal, de Eunício — que, após o caso vir à tona, quis devolver o dinheiro.

O presidente do Senado diz que não irá se manifestar sobre um processo que ele não tem conhecimento. A M. Dias Branco reconhece que foi alvo de buscas e apreensões, diz que “tem colaborado com as autoridades” e nega que tenha feito pagamentos ao Instituto Campus. Em nota, a Hypermarcas confirma que houve buscas em seu escritório, em São Paulo, para colher “documentos relacionados à colaboração” de Nelson Mello. A companhia reitera que não se beneficiou de “quaisquer atos praticados” pelo seu ex-executivo.