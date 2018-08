O primeiro vídeo produzido pela campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República busca desconstruir a parte mais notória do discurso do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, principal concorrente do tucano entre o eleitorado conservador e defensor de propostas como a flexibilização do acesso a armas pela população a “condecoração” de agentes de segurança que matarem criminosos em operações.

Inspirado em uma propaganda antiarmamentista britânica, “Stop the bullets, kill the gun” (“pare as balas, acabe com as armas”), o vídeo de um minuto, publicado na conta de Alckmin no Twitter, mostra lentamente, com uma música clássica ao fundo, balas estraçalhando objetos que representam problemas a serem enfrentados pelo presidente da República.

São alvejados, nesta ordem, um copo de leite rotulado com “desemprego”, uma jarra de água onde se lê “falta de saneamento”, uma pilha de livros representando “analfabetismo”, uma bolsa de sangue simbolizando “filas na saúde” e um melão estampado com a palavra “fome”. No último quadro, antes que atingisse a cabeça de uma criança, um projétil se transforma na frase “não é na bala que se resolve”.

Conheça o primeiro filme da nossa campanha! Baseada no comercial "Guns kill: Kill guns", a peça fala de como os problemas do Brasil não serão resolvidos na bala.#EquipeGA pic.twitter.com/JuDp5WuHAt — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) August 30, 2018

Ao reproduzir o mantra de Geraldo Alckmin contra Jair Bolsonaro – ele também costuma trocar “bala” por “grito” ao se referir ao modo como o concorrente pretende combater as mazelas do Brasil – o vídeo indica que a estratégia do tucano será mesmo a de usar o horário eleitoral que começa no sábado, e não necessariamente os debates na TV, com embates frente a frente, para mirar o deputado federal e chegar ao segundo turno. Nos dois encontros até agora, em Bandeirantes e Rede TV!, o ex-governador de São Paulo evitou se contrapor a Bolsonaro.

A peça reforça ainda a posição de “moderado” e “conciliador” que Alckmin pretende ocupar na campanha, mas expõe alguma dubiedade no discurso do candidato do PSDB. É que, aqui e ali, o tucano costuma acenar aos convertidos do capitão da reserva do Exército, prometendo, por exemplo, facilitar o porte de armas no campo e o fim das “saidinhas” de presos da cadeia em datas específicas.