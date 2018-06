Em vídeo com militantes, Jair Bolsonaro nega fugir de debates

O deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PSL, negou cogitar não comparecer aos debates entre os postulantes ao Planalto no primeiro turno das eleições de 2018. “Sobre debates da televisão, compareceremos a todos, sim. Até porque estaremos levando propostas factíveis, que vocês acreditam que podem ser atingidas”, disse em um evento com militantes, gravado e publicado em suas redes sociais.

Nos últimos meses, diversos veículos jornalísticos, dentre eles a coluna Radar, de VEJA, noticiaram que o parlamentar e seus aliados avaliavam não participar dos enfrentamentos diretos durante a primeira etapa da campanha, que começa em 15 de agosto. Liderando as pesquisas de intenção de voto nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a avaliação do núcleo político de Bolsonaro é que o presidenciável teria mais a perder do que ganhar se optasse por colocar suas ideias em confronto com as dos outros candidatos.

No vídeo, o pré-candidato negou que tenha cogitado essa hipótese. “A imprensa diz que eu estou fugindo de debates. Não houve, até o momento, nenhum debate, por que eu estou fugindo?”, questionou, sem citar nomes.

Até o momento, o deputado já recusou o convite para uma sabatina, a promovida pelo jornal Folha de S.Paulo, em parceria com a emissora SBT e o site UOL. Ele alegou problemas de agenda. Na nota em que anunciam que, ao contrário dos outros cinco candidatos mais bem posicionados na pesquisa, ele não compareceria, os veículos afirmam que “foram oferecidas pela organização das sabatinas diversas opções de data ao longo do mês de maio até a próxima semana. Na tentativa de facilitar o deslocamento do deputado federal (RJ), também foi dada a ele a opção de realizar a entrevista em Brasília”. Ele também não compareceu ao “Diálogo com Presidenciáveis”, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Niterói (RJ).