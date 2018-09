O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, falou sobre o atentado a faca contra ele em Juiz de Fora (MG) em um vídeo gravado no hospital pelo senador Magno Malta (PR-ES). Na gravação, o deputado disse que “nunca fez mal a ninguém” e que se “preparava para um momento como esse”.

Bolsonaro agradeceu a Deus e à equipe médica pelo trabalho. O candidato estava acompanhado também de dois dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Segundo o presidenciável, a sua primeira sensação foi a de uma bolada em um jogo de futebol. “A dor é insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo”, afirmou no vídeo.

Bolsonaro ainda fez menção ao feriado de Sete de Setembro, dizendo que gostaria de poder comparecer a um desfile no Rio de Janeiro. O deputado está internado na Santa Casa de Juiz de Fora e, segundo Flávio Bolsonaro, ele será transferido ainda nesta manhã para o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A fala de Bolsonaro

“Eu quero agradecer a Deus por esse momento, somos imortais. Agradecer os médicos e os enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Quem já levou bolada no futebol sabe que a dor é insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada. Foi Deus que detectou e evitou que o mal maior acontecesse. Meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil, que tenha colocado as pessoas certas nesse dia, às vésperas do nosso Sete de Setembro. Infelizmente, não vou poder comparecer amanhã, na Presidente Vargas, no desfile do Sete de setembro, mas estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Magno. Você é um outro irmão e não é de agora. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Essa missão será cumprida, Magno. Por eu, por você ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim e vamos levá-la. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos, mas às vezes duvida: será que o ser humano é tão mal assim? Eu nunca fiz mal a ninguém e o que acontece na minha vida, desde que eu nasci em uma chuva de pedra e, aos quinze anos, no Vale do Ribeira, e enxergar pessoas maravilhosas como vocês que estão nos assistindo e meus filhos, que estão aqui e são da família. Tem Deus e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssimo nesse momento porque é o que pensamos em todo lugar. Agradeço aos meus filhos que estão aqui e minha esposa que está chegando.”