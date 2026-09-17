Em viagem aos 3 maiores colégios do Nordeste, Flávio mobiliza apoiadores de ACM Neto, Raquel Lyra e Ciro Gomes

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Flávio Bolsonaro agitou o Nordeste, mobilizando apoiadores de candidatos a governo (Bahia, Pernambuco e Ceará) que não o apoiam para a Presidência. A estratégia gerou cenários complexos, com associações locais ao bolsonarismo e não-reciprocidade em apoios, inclusive denúncias de furtos em Pernambuco.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi aos três maiores colégios eleitorais do Nordeste (Bahia, Pernambuco e Ceará) entre ontem e esta quinta-feira, 17, e terminou mobilizando intensamente apoiadores de candidatos aos governos estaduais que não o apoiam para a Presidência da República.

Na Bahia, pessoas ligadas ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) marcaram presença no ato realizado em Vitória da Conquista, considerada uma das cidades menos lulistas do estado. Diversas bandeiras apresentavam o número do cacique baiano, que faz oposição local ao PT, e também o seu rosto junto ao de Flávio. Políticos como João Roma (PL-BA), que foi ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro e hoje concorre a uma vaga ao Senado na chapa de ACM Neto, também marcaram presença.

ACM Neto tem feito uma forte campanha de oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e, principalmente por isso, tem sido associado ao bolsonarismo. No entanto, ele declara que, oficialmente, apoia a candidatura do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que já foi do seu partido, para a Presidência.

Em resposta a VEJA, a equipe de ACM Neto destacou que diversas bandeiras têm sido feitas no estado para associá-lo a diferentes presidenciáveis, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Já em Pernambuco, na noite da quarta-feira, 16, ocorreu fenômeno semelhante com os apoiadores da governadora Raquel Lyra (PSD), que enfrenta o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) no pleito deste ano. De um lado, ele tem o PT e Lula apoiando-o oficialmente, enquanto ela se diz independente e não declara apoio a nenhum presidenciável, nem Flávio, Caiado — que é do seu partido — nem o presidente Lula, apesar de fazer acenos constantes ao petista.

O movimento de associação a Flávio ocorre, em parte, pela governadora ter o apoio de políticos diretamente ligados a ele, como o deputado Mendonça Filho (PL), que concorre ao Senado, e o vereador Eduardo Moura (Novo), que desistiu de disputar o governo e declarou apoio a ela.

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Em um evento realizado em espaço estreito do bairro histórico do Recife, na capital homônima, diversas bandeiras associaram a incumbente a Flávio. O senador, no entanto, se pronunciou sobre a situação, afirmando que o voto para a governança de Pernambuco é livre entre seus apoiadores. “Presidente é 22, Mendonça Filho é 222, o outro senador, Carlos Sant’Anna, é 300. Para governador, fiquem à vontade. Eu não posso falar aqui [em Pernambuco], porque meu palanque aqui é Mendonça Filho. Fiquem à vontade e, independentemente de quem seja o governador ou governadora [a partir de 2027], vai ter portas abertas em Brasília [se eu for presidente]”, disse.

Em nota, a equipe da governadora Raquel Lyra afirmou que algumas pessoas chegaram a ser presas nesta quarta, 16, sob a suspeita de furtar materiais de campanha dela para usar no ato de Flávio Bolsonaro. “A Coligação Pernambuco de Coração [grupo de Lyra] vai pedir a investigação de uma possível ação coordenada para infiltrar falsos militantes no evento. Mais cedo, a coligação identificou um ônibus com pessoas vestidas de roxo [cor associada à mandatária] que não possuem qualquer vínculo com a campanha de Raquel. Ao longo desta semana, bandeiras da candidata também foram furtadas em diversos pontos do Recife. A coligação já registrou duas notícias-crime junto à Polícia Federal para solicitar a apuração dos furtos de materiais de campanha”, diz o texto.

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No Ceará, terceiro maior colégio eleitoral da região, não foi diferente, uma vez que a chapa do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), assim como no caso de ACM Neto na Bahia, é composta por um candidato do PL, o pastor Alcides Fernandes, que disputa uma vaga ao Senado.

Ele e seu filho, o deputado federal André Fernandes (PL-CE), que é presidente do PL cearense, marcaram presença no evento. Por lá, o apoio dos bolsonaristas a Ciro é declarado, apesar de não ser recíproco. A equipe de Ciro Gomes também costuma destacar para a imprensa que bandeiras associando-o a Lula também são comuns no estado.