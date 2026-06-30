Em sua estreia, nova líder do governo convence Alcolumbre a adiar votação de pauta-bomba

Em seu primeiro ato como articuladora do governo no Congresso, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão, conseguiu convencer o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a adiar a análise da PEC que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

A expectativa era que o texto, que tem impacto fiscal de 30 bilhões de reais, seja apreciado nesta terça-feira.

Em um gesto ao governo, Alcolumbre decidiu respeitar o regimento, que prevê que uma PEC precisa ser debatida por cinco sessões do plenário antes de ser votada. Esse artigo normalmente é ignorado em propostas menos polêmicas.

Com isso, o governo ganhou um tempo até que a pauta-bomba finalmente seja analisada, o que já pode ocorrer na próxima semana, em função do amplo apoio popular à medida. Por ser ano eleitoral, é ainda mais difícil segurar a tramitação por muito tempo.

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A iniciativa tem apoio inclusive de parlamentares governistas. Alcolumbre mencionou que tem uma requerimento com quase 70 assinaturas solicitando a apreciação do tema.

Em discurso, Alcolumbre reclamou por estar sendo chamado de “homem das pautas-bomba” e classificou como inadequados os ataques que vem sofrendo de autoridades da República, em função da aprovação de outras proposições com elevado impacto fiscal nas últimas semanas.

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“Não está bom, não é adequada a maneira que algumas autoridades da República estão tratando alguns assuntos que estão pendentes de apreciação no Senado Federal. Não está normal as agressões, as ofensas e os ataques que o presidente do Senado Federal está tendo a todo instante”, desabafou o chefe do Senado.

“Eu vou defender uma casa bicentenária na condição de presidente do Senado Federal e não aceito ofensas, agressões e ataques por aqueles que acusavam outrora, outra autoridade. E que agora estão fazendo a mesma coisa com o presidente do Senado agora e que no ano passado fizeram com o presidente da Câmara dos Deputados, colocando um carimbo como o Congresso inimigo do povo”, afirmou em outro momento.

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Antes da sessão, Alcolumbre se reuniu com Teresa e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães.