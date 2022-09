Em Rio e São Paulo, quadro incerto mostra emoção na reta final

Será uma disputa acirrada. Nos três maiores colégios eleitorais do país, a primeira rodada da pesquisa Genial/Quaest indica que a última semana será decisiva tanto para os candidatos ao Planalto quanto ao governo dos estados. Em Minas Gerais uma novidade: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu 12 pontos de vantagem em relação a presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre á reeleição. Já no Rio e em São Paulo, os principais adversários ao Planalto estão tecnicamente empatados.

Em São Paulo, onde Lula concentrará sua última semana de campanha, Lula teria 35% das intenções de voto, contra 37% do presidente. Ciro Gomes, que nesta segunda (26) voltou a criticar o voto útil, mantém os 7%, Simone Tebet (MDB) tem 6%, Soraya Thronicke (União Brasil) 2% e Felipe d´Ávila (Novo) tem 1%.

A oscilação entre a última consulta, em 9 de setembro, e esta foi positiva de dois pontos para Lula, e negativa de dois pontos para Bolsonaro. Em relação ao segundo turno, os dois candidatos registram, em São Paulo, o mesmo percentual de intenção de votos da pesquisa anterior: Lula teria 43% dos votos e Bolsonaro, 42%.

O cenário se repete no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro passou de 40% para a 39% das intenções de voto, e Lula oscilou de positivamente um ponto percentual, com 37%. Ciro Gomes tem 7%, Simone Tebet 4%, Soraya Thronicke 2%, Felipe d´Ávila 1%.

Na simulação de segundo turno, também o técnico: com Bolsonaro numericamente à frente de Lula e 44% das intenções de voto contra 43% do candidato do PT.

Em Minas Gerais, Lula oscilou 2 pontos percentuais para cima e tem 45% de intenções de voto, enquanto Bolsonaro oscilou negativamente 3 pontos e tem agora 33%. Ciro Gomes tem 6%, Simone Tebet 5%, Felipe d´Ávila e Soraya Thronicke aparecem com 1%.

A pesquisa entrevistou 1,5 mil eleitores, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a margem de erro é de e 2 pontos percentuais para mais ou para menos.