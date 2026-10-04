Em quais estados a eleição para o governo foi definida em 1º turno
Vinte estados não estenderão disputa até o próximo dia 25
A disputa para o governo terminou mais cedo em vinte das 27 unidades da federação. Nesses estados, o eleito teve mais de 50% dos votos válidos, eliminando a necessidade de um embate direto no próximo dia 25.
Na maior parte dos locais, isso acontece porque menos candidatos foram lançados neste ano. Com o endurecimento da cláusula de barreira e campanhas cada vez mais caras, a maior parte das legendas de centro preferiram investir em candidaturas verdadeiramente competitivas e em fazer grandes bancadas na Câmara.
Quais são os estados onde a eleição terminou no primeiro turno?
- Amapá: Dr. Furlan (PSD)
- Alagoas: JHC (PSDB)
- Bahia: Jerônimo (PT)
- Ceará: Elmano (PT)
- Goiás: Daniel Vilela (MDB)
- Maranhão: Eduardo Braide (PSD)
- Minas Gerais: Cleitinho (Republicanos)
- Mato Grosso: Otaviano Pivetta (Republicanos)
- Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP)
- Pará: Dr. Daniel (Podemos)
- Paraíba: Lucas Ribeiro (PP)
- Pernambuco: Raquel Lyra (PSD)
- Piauí: Rafael Fonteles (PT)
- Paraná: Sergio Moro (PL)
- Rondônia: Marcos Rogério (PL)
- Roraima: Arthur Henrique (PL)
- Rio Grande do Sul: Zucco (PL)
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL)
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Onde vai ter segundo turno?
- Acre: Mailza Assis (PP) x Alan Rick (Republicanos)
- Amazonas: Omar Aziz (PSD) x Maria do Carmo (PL)
- Distrito Federal: Celina Leão (PP) x Leandro Grass (PT)
- Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) x Ricardo Ferraço (PSB)
- Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD) x Douglas Ruas (PL)
- Rio Grande do Norte: Allyson Bezerra (União) x Cadu de Lula (PT)
- Tocantins: Dorinha Seabra (União) x Vicentinho Júnior (PSDB)