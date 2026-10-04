Em quais estados a eleição para o governo foi definida em 1º turno

A disputa para o governo terminou mais cedo em vinte das 27 unidades da federação. Nesses estados, o eleito teve mais de 50% dos votos válidos, eliminando a necessidade de um embate direto no próximo dia 25.

Na maior parte dos locais, isso acontece porque menos candidatos foram lançados neste ano. Com o endurecimento da cláusula de barreira e campanhas cada vez mais caras, a maior parte das legendas de centro preferiram investir em candidaturas verdadeiramente competitivas e em fazer grandes bancadas na Câmara.

Quais são os estados onde a eleição terminou no primeiro turno?

Onde vai ter segundo turno?

Acre: Mailza Assis (PP) x Alan Rick (Republicanos)

Amazonas: Omar Aziz (PSD) x Maria do Carmo (PL)

Distrito Federal: Celina Leão (PP) x Leandro Grass (PT)

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) x Ricardo Ferraço (PSB)

Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD) x Douglas Ruas (PL)

Rio Grande do Norte: Allyson Bezerra (União) x Cadu de Lula (PT)

Tocantins: Dorinha Seabra (União) x Vicentinho Júnior (PSDB)