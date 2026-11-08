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Política

Em pronunciamento, Lula fará acenos ao mercado, mas não detalhará medidas econômicas

Dario Durigan Bruno Moretti aproveitarão o período em que petista estará em viagem internacional para elaborar medidas para equilibrar contas públicas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 09h01 | Atualizado em 8 nov 2026, 09h04
Homem idoso, calvo, com barba e bigode brancos, veste terno preto e camisa branca, com microfone de lapela. Ele está de pé, com as mãos unidas à frente do corpo, olhando diretamente para a câmera, em um cenário azul e cinza com iluminação geométrica
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante debate nas eleições (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Em pronunciamento, Lula fará acenos ao mercado, mas não detalhará medidas econômicas Priorize VEJA no Google

Em seu primeiro pronunciamento em rede nacional desde a vitória histórica sobre Flávio Bolsonaro, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer acenos ao mercado financeiro, demonstrando compromisso com o ajuste fiscal, mas não detalhará as medidas econômica que adotará nos próximos meses.

Os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti, aproveitarão o período em que petista estará em viagem internacional – ele embarca amanhã para participar de reunião da COP31, na Turquia, e de lá parte para o encontro da cúpula da ASEAN, nas Filipinas – para elaborar medidas para equilibrar as contas públicas.

Por isso, aliados reconhecem que o pronunciamento deste domingo deve trazer o compromisso do mandatário com o tema, mas não terá a apresentação de nenhuma proposta concreta.

Quando voltar de viagem, Lula deve voltar a se reunir com seus auxiliares e com economistas para escolher as medidas que levará adiante.

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No mesmo pronunciamento, o petista falará em pacificação do país, reforçará o compromisso com programas sociais e garantirá que cumprirá promessas da campanha – buscando refutar qualquer possibilidade de estelionato eleitoral.

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