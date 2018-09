Em programa eleitoral, Alckmin relaciona Bolsonaro e PT à Venezuela

Mantendo a estratégia de se colocar como alternativa moderada a Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) para chegar ao segundo turno da eleição presidencial, a campanha do candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin, vai veicular na TV na noite desta quinta-feira, 20, um programa em que relaciona Bolsonaro e PT à Venezuela e ao ex-presidente Hugo Chávez e fala sobre “o que um voto errado pode fazer com um país”. Na peça, que lembrará elogios do candidato do PSL e de Lula a Chávez, o tucano diz que “o risco de o Brasil se tornar uma nova Venezuela é real”.

A propaganda de Alckmin fala em “semelhanças” entre os dois países e enumera “riquezas naturais, povo criativo, grande parque industrial, bastante investimento estrangeiro, pobreza, violência e corrupção”. Em seguida, sustenta que os problemas sociais na Venezuela foram o “cenário perfeito para um salvador da pátria” e levaram à eleição de Hugo Chávez, uma “escolha eleitoral desastrosa para o país”, nas palavras da campanha tucana.

Mais à frente, ao apresentar Bolsonaro como o “salvador da pátria” da vez, a peça mostra o depoimento de uma refugiada venezuelana que afirma: “não acreditem em salvador, atrás desse salvador o que existe é um diabo”.

“É muito triste ver o que um voto errado pode fazer com um país. Mais triste ainda é saber que, aqui no Brasil, o homem que deu início à destruição daquele país, Hugo Chávez, tem dois fãs bastante conhecidos”, diz uma apresentadora.

O programa, então, lembra uma declaração de Lula de que foi “grande amigo de Chávez” e uma entrevista de Bolsonaro ao jornal O Estado de S. Paulo, em 1999, em que o deputado afirmou que o ex-presidente venezuelanos “é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que esta filosofia chegasse ao Brasil”.

A estratégia de Alckmin, para quem “o PT já está no segundo turno”, como declarou nesta quarta no fórum Amarelas ao Vivo, de VEJA, é tentar atrair os eleitores antipetistas de Jair Bolsonaro. Ele argumenta que, diante da rejeição do deputado federal, variável relevante na decisão de voto no segundo turno, Bolsonaro seria derrotado por Haddad. O capitão reformado do Exército seria um “passaporte para a volta do PT”, nas palavras do candidato do PSDB.

“Talvez esse seja um dos momentos mais delicados da nossa democracia, o risco de o Brasil se tornar uma nova Venezuela é real, a partir dos extremismos que estão colocados nessa eleição”, diz o próprio Alckmin.

O tucano classifica Bolsonaro como “um despreparado, que representa um verdadeiro salto no escuro” e afirma que o adversário “já demonstrou simpatia por ditadores, como Pinochet e Hugo Chávez, já defendeu o uso da tortura e acha normal que mulheres ganhem menos que os homens”.

Apresentando-se também como antipetista, o ex-governador de São Paulo diz que o PT “é a própria escuridão, sempre radical e extremista”. “O partido que apoia o regime ditatorial que levou a Venezuela ao desastre. O partido que quer o fim da Lava Jato, que foi envolvido no maior esquema de corrupção do mundo, o petrolão. O partido que nos deixou o desastroso legado de Dilma e Temer”,

“São dois lados de uma mesma moeda, a do radicalismo, se qualquer um deles vence, o país perde”, conclui Geraldo Alckmin.