Em prisão domiciliar, Bolsonaro entra na articulação para presidência do Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para receber visita dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS). Os dois tentam se viabilizar como candidatos à presidência do Senado.

Na terça-feira, o PL lançou oficialmente a candidatura de Marinho. Enquanto isso, Tereza Cristina tenta se viabilizar na disputa, apesar de o seu partido apoiar oficialmente a reeleição do atual presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável por autorizar todas as visitas recebidas por Bolsonaro.

Os advogados não sugeriram uma data específica. “Requer-se que as visitas sejam realizadas em datas a serem designadas por essa Relatoria, preferencialmente às terças, quartas ou quintas-feiras”, diz a petição enviada ao STF.

Continua após a publicidade

Os desafios do governo Lula 4