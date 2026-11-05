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Política

Em prisão domiciliar, Bolsonaro entra na articulação para presidência do Senado

Ex-presidente pediu autorização ao STF para receber Rogério Marinho e Tereza Cristina

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 11h35 | Atualizado em 5 nov 2026, 12h40
Jair Bolsonaro
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para receber visita dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS). Os dois tentam se viabilizar como candidatos à presidência do Senado.

Na terça-feira, o PL lançou oficialmente a candidatura de Marinho. Enquanto isso, Tereza Cristina tenta se viabilizar na disputa, apesar de o seu partido apoiar oficialmente a reeleição do atual presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável por autorizar todas as visitas recebidas por Bolsonaro.

Os advogados não sugeriram uma data específica. “Requer-se que as visitas sejam realizadas em datas a serem designadas por essa Relatoria, preferencialmente às terças, quartas ou quintas-feiras”, diz a petição enviada ao STF.

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