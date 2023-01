Em posse lotada, Alexandre Padilha prega diálogo e respeito à oposição

Em um evento lotado no salão nobre do Palácio do Planalto, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) tomou posse na tarde desta segunda-feira como ministro das Relações Institucionais e pregou o diálogo e o respeito com “os partidos que hoje se afirmam de oposição”. A cerimônia foi prestigiada pelos ex-presidente José Sarney e Dilma Rousseff, que foram exaltados por Padilha.

O novo ministro citou nominalmente, em seu discurso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, que em seu discurso na Assembleia paulista neste domingo agradeceu ao ex-presidente.

“Fiz questão e agradeço a ligação do governador do meu Estado, governador Tarcísio, que ganhou as eleições, que não pode estar aqui porque tá dando posse ao seu secretariado, mas reafirmar da parte dele, da minha parte e da parte do presidente Lula, que teremos as melhores relações republicanas com qualquer governador e independente de qual seja o seu partido porque o mais importante é a vida do povo daquele estado e daquele município”, disse Padilha.

Apesar de pregar o debate republicano, o petista não perdeu a chance de criticar a falta de compostura do ex-presidente. Se referiu ao dia em que Bolsonaro defendeu “fuzilar a petralhada”.

“Não existe aqui alguém que vai falar de metralhada contra a oposição. Essa época acabou”, disse. Ele também mencionou os questionamentos bolsonaristas sobre a legitimidade das eleições.

“O voto soberano eletrônico e auditável do povo brasileiro optou por uma frente democrática nas eleições. Nenhuma manifestação pela rede social ruidosa, nem uma live espalhafatosa, nenhum tanque barulhento, cheio de roncos e esfumaçante como aqueles que desfilaram na Esplanada alguns anos atrás, nenhum grito ruidoso tem mais poder do que o momento de silêncio do eleitor brasileiro diante da cabine eletrônica”.

Nos quatro anos de governo Bolsonaro, o principal espaço do Planalto poucas vezes recebeu um público tão expressivo. O segundo andar do prédio estava tomado, ainda no clima de festa da posse de Lula. Ministros, parlamentares e seus convidados tiveram dificuldade para se locomover na saída do evento.