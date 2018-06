Em Pernambuco, Ciro Gomes discute aliança com vice do PSB

O pré-candidato do PDT à Presidência da República nas eleições de 2018 Ciro Gomes se reuniu nesta terça-feira, em Recife, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, vice-presidente nacional do PSB.

O pedetista tenta garantir a adesão do PSB à sua chapa. O diretório pernambucano é um dos mais influentes do partido. Além de Câmara, o presidenciável do PDT também conversou com Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos.

Após encontro, Paulo Câmara afirmou que o ex-governador do Ceará tem “um importante projeto para o Brasil”. Questionado se a proximidade com Ciro diminuiu a chance de uma aliança com o PT, ele disse que o PSB olha para o “futuro”.

“Alianças nacionais envolvem reciprocidade”, disse. “A gente sabe do papel do presidente Lula, mas temos que olhar para o futuro, para a opções que sejam melhor para o Brasil”, afirmou.