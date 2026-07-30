Em nova edição, Festival Musimagem celebra trilhas sonoras do audiovisual

A música para audiovisual será a grande estrela da 12ª edição do Festival Musimagem, que reunirá, em São Paulo, compositores responsáveis por filmes, séries e produções televisivas brasileiras e internacionais.

Idealizado pelo compositor Marcos Souza, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de agosto, na Escola de Comunicações e Artes da USP.

A programação inclui concertos, cursos, debates e encontros dedicados à criação de trilhas sonoras para cinema, televisão, streaming e games.

Um dos destaques é a participação do compositor, violinista e multi-instrumentista norte-americano David Mansfield, que integrou a histórica turnê Rolling Thunder Revue, de Bob Dylan, e construiu uma carreira em Hollywood assinando trilhas para filmes como Heaven’s Gate, Year of the Dragon e Broken Trail.

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O festival também recebe o compositor Rui Reis Maia, radicado na Holanda, para um encontro sobre o mercado europeu de trilhas sonoras.

A edição deste ano presta homenagem ao cantor e compositor Marcos Valle, que receberá o Troféu Remo Usai, reconhecimento dado a personalidades que produziram músicas para o audiovisual.

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Recém-chegado da Holanda, onde organizou o Composers Soundtracks Festival, e da Alemanha, onde participou do SoundTrack Cologne, o músico e idealizador do Festival Musimagem, Marcos Souza, também participa de um bate-papo no festival, em um encontro que reúne compositores e supervisores musicais.