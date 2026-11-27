Como prometido aos estudantes de Niterói, o presidente Lula foi à cidade nesta sexta-feira, 27, agradecer a mobilização que deu início à onda da virada no segundo turno. Antes do ato aberto à população na Praça do Povo, no Caminho Niemeyer, o petista passou pelo campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF) para encontrar alunos e professores. A visita não estava prevista na agenda oficial, o que no dia anterior gerou frustração em parte da comunidade acadêmica.

Já no Caminho Niemeyer, alunos da Faculdade de Direito da UFF que lideraram a primeira mobilização no país pela eleição de Lula, na noite do dia 5 de outubro, sentaram ao palco junto do presidente. “Essa é uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil. Eu confesso a vocês que imaginei que era possível ganhar as eleições no primeiro turno. Porque realmente a gente tinha cometido o pecado de entrar de salto alto na campanha e não fazer aquilo que vocês fizeram no segundo turno”, admitiu Lula, ainda muito rouco, e dizendo que falou para sua equipe não se desesperar, porque acreditava na vitória.

Ele contou estar fazendo sessões de fonoaudiologia duas vezes ao dia para a melhorar a voz. Ainda em seu discurso, o presidente lembrou que o movimento da juventude de Niterói começou de forma espontânea e inspirou jovens de todo o Brasil a também irem para as ruas.

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“Levante de Niterói”

Na noite do dia 5 de outubro, sob chuva, alunos da Faculdade de Direito fizeram uma passeata improvisada pela cidade, atraindo mais de três mil pessoas e inspirando universitários pelo país. “Vocês começaram o levante que promoveu a maior virada da história do Brasil. Vocês promoveram o levante que produziu a maior derrota da extrema direita do mundo”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT). A cidade é a única da Região Metropolitana do Rio onde Lula venceu nos dois turnos.

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No evento no Caminho Niemeyer, organizado pela prefeitura, Lula estava acompanhado de Janja; do prefeito de Niterói; do governador Ricardo Couto; de Camilo Santana; dos ministros Leonardo Barchini, Guilherme Boulos e Esther Dweck; do reitor da UFF, Roberto Salles; do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e da deputada Benedita da Silva (PT).

Crescimento da economia

Para o público de jovens, ele prometeu criar novos institutos federais, ampliar as escolas em tempo integral, universalizar o programa Pé-de-Meia para o ensino médio e estender a iniciativa aos universitários. Também afirmou que quer ver o número de pessoas com diploma universitário no mercado de trabalho dobrar, chegando a 50 milhões. “Mas eu queria dizer para vocês que para fazer tudo isso a economia precisa crescer”, disse Lula, um dia após definir Luiz Carlos Trabuco para a Fazenda. O presidente falou que a meta é chegar a 21% do PIB em investimentos na economia produtiva – hoje, segundo ele, o percentual é de 16%.

Os desafios do governo Lula 4