Em negociação com Bolsonaro, PSL confirma candidatura de Joice

A despeito do pedido do presidente Jair Bolsonaro para excluir alguns de seus inimigos como parte da negociação para retornar ao PSL, a deputada federal Joice Hasselmann será anunciada em convenção nesta segunda-feira, 31, como candidata à prefeitura de São Paulo pela legenda. A informação foi confirmada pelo deputado Júnior Bozzella, presidente estadual do partido e coordenador da campanha de Joice. A deputada faz parte da ‘lista negra’ apresentada pelo presidente para ser cortada, conforme revelou VEJA.

Os partidos têm até 15 de setembro para realizar as suas convenções, onde são anunciados os candidatos ao pleito deste ano. Mas, em meio à aproximação com Bolsonaro, o PSL decidiu adiantar isso ao máximo. Segundo Bozella, o motivo é a pandemia do novo coronavírus. “Estamos vivendo uma realidade atípica. Não podemos perder tempo”.

Um dos desafetos declarados do clã Bolsonaro, Joice terá o apoio do economista Marcos Cintra na elaboração do plano de governo. O ex-Secretário da Receita do atual governo chegou, inclusive, a ser um dos cotados para vice da deputada, mas decidiu colaborar de outra forma. “Realmente, me senti feliz e honrado em ser lembrado. Mas eu fiz ela ver que existiam opções melhores, que poderiam ajudá-la de forma mais eficaz”, diz Cintra a VEJA. “Eu vou ajudar na elaboração do plano de governo e dar uma assessoria a ela em programas específicos na parte orçamentária. Vou me restringir a essas atividades, o que já é bastante coisa dado o pouco tempo que temos para as eleições”.

O partido ainda não definiu um candidato à vice de Joice. O PSL firmou aliança com o DC e tem negociações avançadas com PMB e PTC, que sugeriram alguns nomes à posição. “Eles não exigiram vice, mas colocaram alguns nomes como possibilidade. A gente está levando em consideração”, diz Bozzella.

Bozzella destacou ainda que o partido conseguiu crescer, mesmo com a ausência de Bolsonaro. “Tivemos um momento difícil com a saída dele e dos filhos. Iniciaram uma onda radical de ataques aos deputados do PSL, usando toda a milícia digital”, acusa o parlamentar. “A impressão era de que o PSL seria dizimado, que não conseguiria sobreviver. Mas, pelo contrário, crescemos em número de filiados e detentores de mandatos”.

Após a divulgação da informação, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ironizou Joice em seu perfil no Twitter. “Não adianta rastejar, quem vai te julgar é o povo de SP. Só quero que saia candidata para ver em quem vai botar a culpa pelo seu fracasso (sic)”, escreveu. Resta saber até onde vai o cessar-fogo de Jair Bolsonaro após a decisão do partido.