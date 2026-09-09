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Política

Em momento de tensão na campanha, PT decide ir às ruas em defesa de Lula

Partido pede bandeiraços e carreatas para 'fortalecer o projeto político do presidente'; convocação vem em meio a duelo acirrado com Flávio e crise no STF

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 16h28 | Atualizado em 9 set 2026, 16h42
Lula, sorridente, de camisa branca e chapéu de palha, acena para uma multidão vestida de vermelho em um comício ao ar livre. Pessoas na frente filmam com celulares e câmeras
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de lançamento da campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo (Francio de Holanda/VEJA)
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O PT convocou para o próximo domingo, 13, data que é a mesma do número do partido, uma manifestação nacional em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A movimentação, destinada, segundo a legenda, “a fortalecer o projeto político do presidente Lula”, acontece dias depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal opositor do petista na disputa presidencial, ter reunido milhares de apoiadores na Avenida Paulista, no 7 de Setembro.

A ideia da manifestação é que ela ocorra simultaneamente em várias cidades. “A orientação nacional é que cada município, bairro e território organize sua própria atividade, de acordo com sua realidade e capacidade de mobilização. A proposta é transformar o domingo em um grande dia nacional de presença nas ruas, com ações que aproximem a população do debate sobre os rumos do Brasil”, diz trecho da convocação.

Não há um formato delineado. A nota que chama para a manifestação fala que “as atividades podem assumir diferentes formatos, de acordo com a organização local. Bandeiraços, rodas de conversa, panfletagens, carreatas, mesas de distribuição de materiais e encontros em praças e ruas estão entre as ações previstas para o domingo”. Em São Paulo, ainda não há local confirmado.

Convocação para ato do PT no dia 13 em todo o país
Convocação para ato do PT no dia 13 em todo o país (PT/Reprodução)
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A convocação do PT tem dois contextos importantes. Um deles é o fato de ser feita dois dias depois do 7 de Setembro, quando Flávio Bolsonaro levou mais de 28. 000 apoiadores à Avenida Paulista em um ato de campanha. O outro é a crise envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que pode se reverter em prejuízo eleitoral para Lula. No ato bolsonarista, vários cartazes pediam o impeachment de Alexandre de Moraes, por conta das revelações encontradas no celular de Daniel Vorcaro, e colocando Lula e o ministro lado a lado, como se fossem aliados.

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A crise escalou ainda mais nesta quarta-feira, 9, depois de o ministro Flávio Dino restabelecer Andrei Rodrigues no cargo de diretor-geral da Polícia Federal, anulando a decisão dada por André Mendonça no dia anterior — e que já obteve o endosso da maioria da Segunda Turma, mesmo sem a conclusão formal do julgamento. Lula se manifestou por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), na qual pediu “mais transparência e não vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral”. Ele defendeu “a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master”.

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