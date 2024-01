Em meio aumento de tensão, Lira convoca líderes antes do fim do recesso

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deve se reunir nesta segunda-feira, 29, com líderes partidários. O encontro, antes do fim do recesso parlamentar deve discutir questões que vem desagradando parlamentares na relação com o executivo e o judiciário.

O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à 5,6 bilhões em emedas parlamentares, a medida provisória da reoneração e autorizações do Supremo Tribunal Federal (STF) para operações da Polícia Federal contra congressistas, como a autorização de operação de busca no gabinete e na casa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A operação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, investiga a possível existência de uma estrutura paralela dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro. Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição, também foi alvo de operação de busca e é investigado por ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro.

Ao enviar a proposta do Orçamento 2024 para o Congresso Nacional, o governo estimou, ao todo, cerca de R$ 37 bilhões para as emendas parlamentares — somadas, por exemplo, as emendas de comissão, de bancada e individuais.

Os diversos tipos de emendas parlamentares são previstas em lei. Cabe ao governo fazer o pagamento para deputados e senadores. Por sua vez, eles aplicam o dinheiro em obras em suas bases eleitorais. Continua após a publicidade