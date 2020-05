Em meio ao coronavírus, aliados de Paes vão ao MP contra Crivella

A pandemia de coronavírus tem sido usada no Rio de Janeiro de pano de fundo para uma guerra eleitoral nos bastidores. O vereador da capital Átila Nunes e o deputado federal Pedro Paulo, ambos do DEM, vão protocolar nesta terça-feira, 5, no Ministério Público, uma representação contra o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), pré-candidato à reeleição, por improbidade administrativa. Os dois parlamentares são da tropa de choque do ex-prefeito Eduardo Paes, também filiado ao DEM e concorrente ao cargo novamente.

Átila Nunes e Pedro Paulo pedirão ao Ministério Público a reabertura de 1.840 leitos impedidos, ou seja, vazios, sem utilização em hospitais federais, estaduais e municipais. Na semana passada, o vereador e o deputado fizeram uma vistoria em três unidades. Daniel Soranz, ex-secretário de Saúde de Eduardo Paes e atualmente da Fiocruz, também participou da fiscalização. A comissão constatou que a inutilização ocorre por falta de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Hoje, há pelo menos 1.100 pacientes com Covid-19 na fila a espera por uma vaga.

Neste primeiro momento, porém, a representação responsabiliza apenas Marcelo Crivella. Só na rede municipal, segundo os parlamentares, são 450 leitos impedidos. Desses, 151 no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, referência no atendimento de doentes com coronavírus. Átila Nunes, Pedro Paulo e Daniel Soranz estiveram nesta unidade, além de terem vistoriado ainda o Souza Aguiar, no Centro, e o Hospital Federal da Lagoa. O hospital de campanha do Riocentro foi inaugurado na última sexta-feira. A unidade, exclusiva para atender pacientes com a Covid-19, começou a funcionar com 100 leitos, sendo 20 de UTI. A estrutura, no entanto, terá capacidade total para 500 leitos (400 de enfermaria e 100 de UTI).

“O Crivella gastou 105 milhões de reais no hospital de campanha do Riocentro. Por que o prefeito não investiu na rede própria de saúde? É um absurdo! É ano eleitoral. Aquilo lá (hospital de campanha) é o showzinho eleitoral particular dele”, disparou Átila Nunes. O vereador pertencia ao MDB. Com a janela partidária deste ano, Nunes desembarcou no DEM. Pedro Paulo, outro ex-emedebista, é ex-secretário da Casa Civil da gestão Eduardo Paes e um dos principais coordenadores da pré-campanha do ex-prefeito.

Nas redes sociais, Paes criticou Crivella, sem citá-lo nominalmente. Em um dos vídeos, o ex-prefeito diz o seguinte em um determinado trecho: “Não é hora de política. Mas é inaceitável quando a gente ouve e vê, a partir de denúncias que surgiram nos últimos dois dias (ele se refere à vistoria dos parlamentares e de seu ex-secretário de Saúde), que 1.400 leitos (na verdade, são 1.840) estão fechados sem atenderem as pessoas que precisam de atendimento do coronavírus (…) Ou seja, estão fechados por falta de gestão. (…) É inaceitável enquanto a população sofre”.

Crivella tenta aliança formal com Jair Bolsonaro (sem partido). Por enquanto, o prefeito tem de se contentar com o apoio dos filhos do presidente da República: o senador Flávio Bolsonaro, investigado pelo MP por suspeita de praticar a chamada rachadinha na época em que era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), e o vereador Carlos Bolsonaro, um dos alvos de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura fake news. Os dois se filiaram ao Republicanos, partido de Crivella e ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

Já Eduardo Paes tem o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O DEM indicou Bruno Kazuhiro para comandar a secretaria de Infraestrutura e Obras do governo Wilson Witzel (PSC), adversário de Paes na eleição de 2018 para o Palácio Guanabara. Kazuhiro é presidente nacional da Juventude do DEM e ex-assessor do vereador Cesar Maia, pai de Rodrigo. Desde março, está no Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) um inquérito que investiga Paes por supostos crimes de corrupção, evasão de divisas e caixa dois nas campanhas de 2010 e 2012. O caso é oriundo da Operação Lava-Jato. Paes sempre negou as acusações.

Procurado por VEJA, Crivella respondeu por nota via assessoria de imprensa: “A prefeitura informou que é muito importante deixar claro que não há leitos livres na rede municipal de saúde. Esses leitos que aparecem como ‘livres’ estão em unidades especializadas como maternidades, psiquiátricas e pediátricas. Eles não podem ser usados para covid-19, uma vez que há atendimento a cidadãos com outras necessidades que demandam as unidades. Outro motivo de esses leitos, em alguns casos, não serem liberados é o fato de, infelizmente, haver redução de profissionais de saúde devido aos afastamentos terem contraído covid-19 ou por integraram o grupo de risco”.