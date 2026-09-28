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Política

Em meio à tensão eleitoral, CNBB promove encontro nacional de bispos

Reunião em Brasília debate pautas sociais enquanto entidade rebate acusações sobre desinformação na campanha

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h53
Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) (CNBB/Divulgação)
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Em meio à tensão eleitoral, CNBB promove encontro nacional de bispos Priorize VEJA no Google

A partir desta segunda-feira, 28, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promove, em Brasília, o encontro nacional de bispos referenciais — figuras encarregadas de acompanhar, articular e representar setores específicos da ação evangelizadora no país. O evento será realizado em meio à tensão política eleitoral, após a entidade ter sido acusada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) de abrigar integrantes que teriam colaborado com a disseminação de boatos digitais sobre Nossa Senhora Aparecida.

A proposta da reunião, que se estenderá até a próxima quarta-feira, 30, é integrar três frentes da CNBB: a Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora (Cepast), a Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano (CEETH) e a Comissão Episcopal Especial para a Ecologia Integral e Mineração (CEEM). O objetivo é fortalecer a rede de ação em nível nacional ao debater o combate ao tráfico humano, os impactos da mineração e a ecologia integral.

Para o presidente da Cepast, Dom José Valdeci Santos Mendes, a iniciativa reforça a conexão da Igreja em torno das populações vulneráveis e da defesa da vida. “São muitos desafios em comum que levam essas três comissões a trabalharem juntas nesse fortalecimento, neste compromisso com as pessoas vulneráveis. Por isso, destacamos a importância deste caminhar no espírito de sinodalidade. Tudo isto para afirmar que se trata de um compromisso de toda a Igreja no Brasil. Temos como base o Evangelho e a Doutrina Social da Igreja, que nos levam a assumir esta missão com muita responsabilidade”, afirma o líder religioso.

Apesar da pauta de trabalho focada no compromisso pastoral, o ambiente do pleito deve atravessar os bastidores do colegiado nos próximos dias. Em nota divulgada neste último domingo, 27, a CNBB negou categoricamente produzir, autorizar ou participar da elaboração e divulgação de informações falsas relacionadas ao processo eleitoral. A instituição ressaltou que não integra estruturas político-partidárias de candidatos ou legendas, e reafirmou seu compromisso com a verdade, o diálogo e a paz.

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