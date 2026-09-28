Em meio à tensão eleitoral, CNBB promove encontro nacional de bispos

A partir desta segunda-feira, 28, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promove, em Brasília, o encontro nacional de bispos referenciais — figuras encarregadas de acompanhar, articular e representar setores específicos da ação evangelizadora no país. O evento será realizado em meio à tensão política eleitoral, após a entidade ter sido acusada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) de abrigar integrantes que teriam colaborado com a disseminação de boatos digitais sobre Nossa Senhora Aparecida.

A proposta da reunião, que se estenderá até a próxima quarta-feira, 30, é integrar três frentes da CNBB: a Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora (Cepast), a Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano (CEETH) e a Comissão Episcopal Especial para a Ecologia Integral e Mineração (CEEM). O objetivo é fortalecer a rede de ação em nível nacional ao debater o combate ao tráfico humano, os impactos da mineração e a ecologia integral.

Para o presidente da Cepast, Dom José Valdeci Santos Mendes, a iniciativa reforça a conexão da Igreja em torno das populações vulneráveis e da defesa da vida. “São muitos desafios em comum que levam essas três comissões a trabalharem juntas nesse fortalecimento, neste compromisso com as pessoas vulneráveis. Por isso, destacamos a importância deste caminhar no espírito de sinodalidade. Tudo isto para afirmar que se trata de um compromisso de toda a Igreja no Brasil. Temos como base o Evangelho e a Doutrina Social da Igreja, que nos levam a assumir esta missão com muita responsabilidade”, afirma o líder religioso.

Apesar da pauta de trabalho focada no compromisso pastoral, o ambiente do pleito deve atravessar os bastidores do colegiado nos próximos dias. Em nota divulgada neste último domingo, 27, a CNBB negou categoricamente produzir, autorizar ou participar da elaboração e divulgação de informações falsas relacionadas ao processo eleitoral. A instituição ressaltou que não integra estruturas político-partidárias de candidatos ou legendas, e reafirmou seu compromisso com a verdade, o diálogo e a paz.