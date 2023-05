Em meio a desgaste, Pacheco promove jantar de pacificação com Lira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promoveu um jantar na sua casa, na última terça-feira, 2, com o objetivo de aparar as arestas com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Desde o fim do ano passado a relação entre os dois está esgarçada e os chefes das duas Casas mal conversavam. As divergências ficaram ainda mais explícitas em meio à disputa sobre a composição das comissões destinadas a analisar as medidas provisórias enviadas pelo Executivo.

O encontro foi articulado pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), próximo tanto de Lira quanto de Pacheco. Conforme interlocutores, um dos temas tratados durante o jantar foi o estabelecimento de uma pauta comum, como a agenda econômica.

Além disso, o encontro também serviu para um aceno de “pacificação” e de “boa convivência” entre as duas Casas, segundo apurou VEJA .

No entanto, ainda não houve uma definição sobre as comissões mistas – o presidente da Câmara defende que seja estabelecido um espaço proporcional à quantidade de deputados, enquanto Pacheco defende que seja mantido o formato atual, com 12 deputados e 12 senadores.

O assunto, portanto, deve voltar a ser debatido nos próximos dias.