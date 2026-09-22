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Política

Em meio à crise do Master, vídeos de Bolsonaro criticando Alexandre de Moraes viralizam

Em 2022, o então presidente afirmou que o ministro teria ganhado dinheiro para fraudar eleição, e depois pediu desculpas

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 14h17 | Atualizado em 22 set 2026, 14h57
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa social branca com gravata azul, fala com a boca aberta e expressão séria, diante de vários microfones de imprensa, incluindo CNN e Brasil
O então presidente Jair Bolsonaro discursa no Palácio da Alvorada, em outubro de 2022 -  (Poder360/Reprodução)
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Em meio à crise do Master, vídeos de Bolsonaro criticando Alexandre de Moraes viralizam Priorizar nos meus resultados Google

Dois vídeos do ex-presidente Jair Bolsonaro criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em 2022 viralizaram nos últimos dias.

Um dos vídeos foi gravado em julho de 2022, quando o então presidente Bolsonaro reuniu a cúpula do governo no Palácio do Planalto e acusou Alexandre de Moraes, sem provas, de “levar 50 milhões de dólares” para supostamente fraudar o resultado das eleições presidenciais daquele ano e favorecer Lula.

No ano passado, durante seu julgamento por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro pediu desculpas a Moraes e admitiu que não tinha nenhuma prova do que dissera. “Era retórica, um desabafo. Peço desculpas”, disse o ex-presidente.

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O outro vídeo que voltou a circular nas redes sociais nas últimas semanas mostra o então presidente da República discursando no Palácio da Alvorada, ao lado do apresentador José Luiz Datena, no dia 7 de outubro de 2022.

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Na ocasião, Bolsonaro voltou a fazer críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. O então presidente reclamou que Moraes tinha levantado falsas suspeitas sobre “movimentações atípicas” das contas particulares da então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro reagiu exaltado: “Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. (… )Alexandre de Moraes, a minha esposa não tem escritório de advocacia”.

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Para muitos internautas, Bolsonaro já desconfiaria de algo, mas não tinha como provar.

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O escritório de Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, sabe-se agora, assinaria um contrato com o Banco Master no valor de 131 milhões de reais.

No imaginário da militância bolsonarista, o então presidente também teria antevisto a crise. “Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil, por questão pessoal, não sei qual, mas é pessoal. Para onde irá o Brasil com esta quadrilha voltando ao governo? ”, disse o mandatário.

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Os vídeos, muito difundidos durante a campanha do segundo turno em 2022, não tiveram nenhum efeito. Lula venceu a eleição com 50,9% dos votos, contra 49,1% de Bolsonaro.

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