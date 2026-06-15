Em meio a boatos, Lula diz que apoio a João Campos é ‘compromisso histórico’

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Lula oficializa apoio a João Campos para o governo de Pernambuco, rechaçando boatos de palanque duplo. O presidente do PT reforça a “aliança histórica” com o PSB e a família Campos, destacando laços com Miguel Arraes e Eduardo Campos, e prometendo uma união “de verdade”.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que seu apoio e do PT a candidatura do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco é um “compromisso histórico” dele com o PSB e a família do pré-candidato.

A declaração de Lula, em um vídeo publicado por Campos nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, é dada em meio a boatos de que o petista poderia ter dois palanques em Pernambuco, contando também com o da governadora Raquel Lyra (PSD), maior adversária de Campos e por quem Lula tem grande simpatia.

“Meu partido e eu estamos apoiando João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico e é um compromisso resultado de uma relação produtiva, que deu resultado, que trouxe muita coisa para Pernambuco”, começou Lula. “Eu não preciso contar a minha relação com o PSB, a maior aliança nacional que nós temos hoje, mas contar o histórico dessa aliança, da minha relação com Miguel Arraes [bisavô de João Campos] e com Eduardo Campos [pai]”.

A fala de Lula ocorre exatamente uma semana após o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, que é também coordenador da campanha à reeleição de Lula no Nordeste, afirmar que Raquel também seria apoiada por Lula e ser desmentido pelo presidente do PT, Edinho Silva.

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Lyra tem feito diversos movimentos para garantir uma frente ampla, do PSOL ao PL, em seu palanque. Na entrevista desta semana de Páginas Amarelas de VEJA, ela evitou dizer o seu nome favorito à Presidência, mas destacou vários elogios ao petista — que é o maior cabo eleitoral de Pernambuco.

“Eu estou dizendo isso porque eu queria dizer que nós estamos juntos de verdade”, finalizou Lula, mas sem falar diretamente sobre as possibilidades de palanque duplo no estado. Em 2006, o presidente apoiou dois candidatos ao governo do estado, o próprio Eduardo Campos, pelo PSB, e Humberto Costa, pelo PT.

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