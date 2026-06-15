🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Política

Em meio a boatos, Lula diz que apoio a João Campos é ‘compromisso histórico’

Ex-prefeito do Recife disputará o governo de Pernambuco contra a governadora Raquel Lyra, que tem a simpatia do petista

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 19h46 | Atualizado em 15 jun 2026, 21h46
Presidente Lula (PT) abraça o prefeito do Recife, João Campos (PSB)
Presidente Lula (PT) abraça o prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rodolfo Loepert/Divulgação)
Continua após publicidade
Em meio a boatos, Lula diz que apoio a João Campos é ‘compromisso histórico’ Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que seu apoio e do PT a candidatura do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco é um “compromisso histórico” dele com o PSB e a família do pré-candidato.

A declaração de Lula, em um vídeo publicado por Campos nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, é dada em meio a boatos de que o petista poderia ter dois palanques em Pernambuco, contando também com o da governadora Raquel Lyra (PSD), maior adversária de Campos e por quem Lula tem grande simpatia.

“Meu partido e eu estamos apoiando João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico e é um compromisso resultado de uma relação produtiva, que deu resultado, que trouxe muita coisa para Pernambuco”, começou Lula. “Eu não preciso contar a minha relação com o PSB, a maior aliança nacional que nós temos hoje, mas contar o histórico dessa aliança, da minha relação com Miguel Arraes [bisavô de João Campos] e com Eduardo Campos [pai]”.

Siga

A fala de Lula ocorre exatamente uma semana após o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, que é também coordenador da campanha à reeleição de Lula no Nordeste, afirmar que Raquel também seria apoiada por Lula e ser desmentido pelo presidente do PT, Edinho Silva.

Continua após a publicidade

Lyra tem feito diversos movimentos para garantir uma frente ampla, do PSOL ao PL, em seu palanque. Na entrevista desta semana de Páginas Amarelas de VEJA, ela evitou dizer o seu nome favorito à Presidência, mas destacou vários elogios ao petista — que é o maior cabo eleitoral de Pernambuco.

“Eu estou dizendo isso porque eu queria dizer que nós estamos juntos de verdade”, finalizou Lula, mas sem falar diretamente sobre as possibilidades de palanque duplo no estado. Em 2006, o presidente apoiou dois candidatos ao governo do estado, o próprio Eduardo Campos, pelo PSB, e Humberto Costa, pelo PT.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
João Campos
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pernambuco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).