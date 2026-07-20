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Política

Em largada das convenções, Centrão segue disposto a ficar neutro sobre corrida presidencial

Legendas de centro que não têm candidaturas próprias ao Palácio do Planalto indicam que ficarão neutras e não devem se alinhar a nenhuma postulação

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 08h29
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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A corrida eleitoral entra em nova fase nesta segunda-feira com o início das convenções partidárias, quando as legendas escolherão os candidatos que vão disputar cada cargo e deliberarão sobre a formação de alianças com outras siglas.

Partidos do Centrão que não possuem candidaturas próprias ao Palácio do Planalto, como o União Brasil, o PP e o Republicanos, tendem a ficar neutros na corrida presidencial, sem se alinhar a nenhuma das postulações.

Com isso, seus filiados estarão liberados a compor com qualquer uma das candidaturas.

Até meses, havia a expectativa de que o bloco de partidos apoiasse a candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência da República.

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A sequência de crises em torno do nome do filho de Jair Bolsonaro fez com que as legendas optassem por manter uma distância protocolar em relação ao senador do PL.

A expectativa é que essas siglas, mesmo com o assédio para uma composição com Flávio e a indicação do vice da chapa do primogênito do ex-presidente, não embarquem em nenhuma postulação e liberem seus filiados a apoiarem quem quiserem na corrida nacional.

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Quatro das cinco convenções que confirmarão as candidaturas de presidenciáveis ocorrerão em São Paulo, em um gesto ao maior colégio eleitoral do país.

É o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terá sua convenção em 2 de agosto na capital paulista. Os nomes de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Renan Santos serão confirmados em 25 de julho, 26 de julho e 1 de agosto, respectivamente.

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Já Romeu Zema terá sua postulação confirmada em um encontro entre os filiados em 27 de julho em Brasília.

O prazo das convenções vai até 5 de agosto. Passado esse período, os postulantes escolhidos deverão ser registrados na Justiça Eleitoral até 16 de agosto. No dia seguinte, a campanha começa oficialmente, com propaganda e eventos de campanha liberados nas ruas e na internet.

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