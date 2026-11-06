Em entrevista ao ‘New York Times’, Flávio Bolsonaro fala em ‘segredo que levará para o túmulo’

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Flávio Bolsonaro se recusou a dar detalhes sobre sua saída do Brasil, alegando que levará as informações “para o túmulo”, segundo o The New York Times. O senador negou ter recebido ajuda americana e justificou a viagem temendo o mesmo destino de seu pai após a derrota. Entenda as implicações políticas desse mistério.

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Flávio Bolsonaro afirmou que levará “para o túmulo” informações sobre sua saída do Brasil, segundo o relato de uma entrevista ao The New York Times apresentado no Ponto de Vista, de VEJA, nesta sexta-feira, 6. Ao comentar a reportagem, Laísa Dall’Agnol destacou a divergência entre a apuração do jornal sobre uma ajuda americana e a versão de Flávio (este texto é uma versão do vídeo acima).

O que o jornal apurou sobre a saída de Flávio?

Na reportagem, o New York Times reafirmou que Flávio contou com a ajuda de um oficial dos Estados Unidos para deixar o Brasil. A apresentadora relatou que ele negou ter recebido auxílio de nenhum governo e desconversou sobre as circunstâncias da viagem, recorrendo à expressão de que levaria o assunto para o túmulo.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O candidato derrotado nas eleições presidenciais aterrissou em Miami em 28 de outubro, três dias após o segundo turno. O senador também passou pelo Equador e pela Argentina. A reportagem afirmou que, neste último país, um dos principais assessores do presidente Javier Milei o encontrou em um aeroporto.

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O senador disse que a decisão de deixar o país foi tomada espontaneamente, em conversa com a mulher, depois de concluir que poderia enfrentar o mesmo destino de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A decisão dele teria sido tomada na manhã seguinte à derrota, após visita a Jair, em prisão domiciliar. Na entrevista, Flávio afirmou que, ‘se houver eleição’ no Brasil, disputaria novamente.

Como Ricardo Ferraz avaliou o episódio?

O editor de VEJA Ricardo Ferraz ironizou os resultados políticos da decisão. Para ele, o mistério sobre a saída não resolve a dificuldade de Flávio de preservar sua influência no Brasil.

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“Se chamasse o Cebolinha para fazer um plano infalível, ele trazia mais resultado”, afirmou o jornalista, em referência ao personagem dos quadrinhos, ao criticar os efeitos da estratégia adotada por Flávio.

Qual é a questão política por trás do mistério?

Na avaliação de Ferraz, o ponto central é a capacidade de Flávio de continuar interferindo no debate nacional. O editor contrapôs o segredo que ele diz pretender guardar à necessidade de demonstrar resultados como liderança política.

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“A questão é quanto que o senador consegue influenciar a política brasileira”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.