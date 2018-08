Em entrevista ao ‘Jornal Nacional’, Bolsonaro volta a usar cola na mão

A exemplo do que já fez no debate da RedeTV!, no último dia 17, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, voltou a usar em entrevista dada ao Jornal Nacional, nesta terça-feira, 28, anotações feitas à caneta na palma na mão para se lembrar dos temas que deveria abordar.

Bolsonaro escreveu desta vez “Deus”, “família” e “Brasil”. Os temas foram abordados por ele em seu discurso final, de um minuto, em que deveria responder que país ele desejaria para o futuro. O candidato defendeu que os brasileiros elejam “um presidente honesto, que tenha Deus no coração, patriota e que respeite a família”.

À bancada do Jornal Nacional, ele também levou folhas em branco e uma caneta para fazer anotações durante a entrevista.

No debate da RedeTV!, Bolsonaro tinha feito uma cola com as palavras “pesquisas”, “armas” e “Lula” escritas na mão.