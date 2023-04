Em encontro, Jair Bolsonaro se diz perseguido e promete expurgar inimigos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que seus adversários políticos querem ver seu governo “esquecido”, mas que não deixará isso acontecer, porque seus detratores serão expurgados. As falas foram dadas em uma videoconferência na tarde da sexta-feira, 21, no evento “Movimento Conservador”, no interior do Mato Grosso.

“É muito importante a gente não deixar o que foi plantado nos últimos quatro anos ser esquecido. Tentam que eu seja esquecido por parte da política brasileira. Temos muita esperança que o Brasil brevemente voltará ao seu eixo normal com o expurgo daquelas pessoas que nunca nada fizeram pela nossa pátria”, disse a seus apoiadores.

O discurso pretende dar uma resposta aos seus seguidores quanto às recentes polêmicas do político. Jair Bolsonaro é investigado por suspeita de ter incentivado os atos golpistas do início do ano e também por conta das joias saudistas. Depois de passar três meses nos EUA, sem ter passado a faixa presidencial ao seu sucessor, o ex-mandatário busca se definir como um perseguido por seus opositores, que agora estão no poder.