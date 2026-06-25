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Política

Em encontro com embaixadores, Renan Santos critica Lula e sobra até para o clã Bolsonaro

Pré-candidato do Missão à presidência da República acusou Lula de agir como "cachorrinho da China" na política externa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 19h16 | Atualizado em 25 jun 2026, 19h28
Homem de terno azul escuro e camisa branca, com microfone na mão, gesticula em um púlpito transparente. Ao fundo, um painel azul com os dizeres Debating Brazil e The Brazilian Report. À esquerda, uma tela exibe Renan Santos Mission party e Debating Brazil.
Renan Santos se encontrou com embaixadores estrangeiros e disparou críticas para adversários  (Sérgio Lima/Divulgação)
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Pré-candidato do Missão à presidência da República, Renan Santos se reuniu nesta quinta-feira com embaixadores estrangeiros e fez críticas a adversários da esquerda e da direita.

O correligionário de Kim Kataguiri acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, de agir como “cachorrinho da China” na política externa.

Em outro momento, ele classificou o bolsonarismo como um “movimento boomer”, ligado a eleitores acima dos 60 anos que, segundo ele, “já desistiram”.

O postulante do Missão ao comando do Palácio do Planalto citou a campanha derrotada do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, a qual ele chamou de “cínica” e que teria se resumido, em sua leitura, a promessas de “gás e energia de graça”.

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Ainda durante o encontro com diplomatas, ele comparou Lula e Bolsonaro. “No fim, são todos iguais: escândalos de corrupção”, afirmou Santos, posicionando-se como alternativa antiestablishment voltada aos jovens.

As declarações foram dadas em reunião reservada com embaixadores estrangeiros, em Brasília, organizada pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação.

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