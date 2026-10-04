Em duelo de caciques, Lira derrota Renan Calheiros em Alagoas

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Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) conquistaram as vagas no Senado por Alagoas, em uma disputa que marcou a derrota do senador Renan Calheiros (MDB), que tentava a reeleição. A reportagem detalha o perfil dos políticos envolvidos e os resultados da corrida pelo governo estadual, que vai para o segundo turno, e da eleição presidencial em Alagoas.

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Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) conquistou uma das duas vagas do Senado que estavam em disputa em Alagoas. A segunda cadeira ficou com Marina JHC (PSDB), apoiada por Flávio Bolsonaro (PL). Lira obteve 28,8% dos votos, enquanto a tucana 28,20%.

O maior derrotado nessa disputa foi o senador Renan Calheiros (MDB), que tentava a reeleição. O emedebista ficou em terceiro lugar.

Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB) são adversários e caciques da política brasileira. Lira foi presidente da Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025. Ele chegou ao cargo com o apoio de Eduardo Cunha, seu antecessor no posto e pivô do impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016. Lira também é aliado do deputado federal Hugo Motta (Republicanos), atual comandante da Casa.

Renan Calheiros também é um político tradicional. Além de deputado federal, foi ministro da Justiça durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República até 1999. É senador desde 1994. Foi reeleito em 2002 apoiando Lula à Presidência nas eleições daquele ano e eleito presidente do Senado três anos depois, em 2005. Em 2007, Calheiros foi reeleito para o comando da Casa. Na disputa deste ano, também contava com o apoio de Lula.

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Governo e Presidência

Na corrida estadual, o vencedor foi JHC, candidato do PSDB e ex-prefeito de Maceió. O tucano, que contou com apoio de Flávio Bolsonaro, será o novo governador do Estado, após conquistar mais de 52% dos votos. Ele derrotou Renan Filho (MDB), ex-ministro do governo Lula e que era apoiado pelo presidente.

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Em relação à disputa presidencial, Lula obteve mais votos do que o filho mais velho de Bolsonaro no Estado. Em Alagoas, o petista conquistou 54,73% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro ficou com pouco mais de 40%.