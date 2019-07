Em discurso, Bolsonaro promete entregar o país melhor ‘em 2026’

O presidente Jair Bolsonaro disse, na noite de sábado 6, que entregará um país um melhor a quem o suceder “em 2026”. A declaração reforça a intenção do político, já sinalizada em entrevista a VEJA, de disputar a reeleição. A busca por um segundo mandato contraria uma promessa de campanha de Bolsonaro.

“Pegamos um país quebrado moral, ética e economicamente, mas, se Deus quiser, conseguiremos entregá-lo muito melhor a quem nos suceder em 2026”, afirmou, em uma festa julina no Clube Naval, em Brasília. Durante a campanha presidencial, o então candidato disse que acabaria com a reeleição se fosse escolhido presidente.

Em entrevista exclusiva a VEJA no fim de maio, Bolsonaro afirmou que “toparia entrar nesse bolo aí de não disputar a eleição” se houvesse “uma boa reforma política, que diminuiria o número de parlamentares de 500 para 400”. Uma proposta que reduza o número de parlamentares, porém, não está nos planos nem do Congresso nem do governo.

Reportagem de VEJA também mostrou como o atual presidente se lançou, de forma prematura, antes de completar seis meses de mandato, em campanha pela reeleição. “Não é usual esse grau de antecipação. Grau de lançamento precoce antes desse foi o do Lula, que partiu para um comício quando ficou claro que o mensalão ia pegar seus principais auxiliares”, disse a VEJA o cientista político Sérgio Abranches.