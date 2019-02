Em dilmês, Cunha era presidente da Câmara… de Vereadores

A presidente afastada Dilma Rousseff não é exatamente conhecida pela força da retórica. Autora de frases prolixas e sempre interrompidas por longas digressões, hoje a petista se enrolou mais uma vez no próprio raciocínio e cometeu a gafe de dizer que o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara dos Deputados, era, na verdade, “presidente da Câmara de Vereadores”. Dilma respondia, no processo de impeachment, a um questionamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) sobre qual a parcela do responsabilidade que ela tem sobre a crise e sobre o alto nível de desemprego. Ela não se deu conta da bola fora. Eduardo Cunha, aliás, é uma figura recorrente nos discursos da petista, que acusa o deputado de ter agido por vingança ao abrir o processo de impeachment na Câmara dos Deputados.