Wilson Witzel ressaltou a ligação de Eduardo Paes com políticos do MDB que estão presos por corrupção, como o ex-governador Sérgio Cabral. Paes frisou que o adversário foi condenado por não pagar um empréstimo à ex-sogra, recebia auxílio-moradia mesmo tendo imóvel próprio no Rio e deixou de pagar o IPTU por seis anos.

Witzel afirmou que Paes não passaria no teste de integridade que pretende implantar no governo do estado; o ex-prefeito rebateu, classificou o adversário de “irresponsável”.

No terceiro bloco, os candidatos continuaram a trocar acusações. O ex-prefeito insistiu na relação do adversário com Mário Peixoto, um grande fornecedor do governo do estado, e disse que o ex-juiz foi à festa de aniversário do empresário. Wilson Witzel respondeu que, durante a pré-campanha, esteve em contato com muitas pessoas. Negou que tenha qualquer proximidade com Peixoto.

No quarto e último bloco do debate, Witzel chamou Paes de “soldado do Lula”, numa referência a uma antiga gravação telefônica entre ele e o ex-presidente. O ex-prefeito voltou a vincular o candidato do PSC ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB). Em nova troca de acusações, Eduardo Paes chamou o Wilson Witzel de frouxo.