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Política

Em crise com Michelle, Flávio rebate ataques de Paulo Figueiredo contra eleitorado feminino

Pré-candidato do PL afirmou que aliado está equivocado e disse que não pode ser responsabilizado por falas que não são suas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 12h56 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h00
Homem de meia-idade, cabelo escuro e curto, terno preto, camisa branca e gravata azul estampada, olhando para a direita com expressão séria, em ambiente interno com iluminação clara
O senador Flávio Bolsonaro (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Em crise com Michelle, Flávio rebate ataques de Paulo Figueiredo contra eleitorado feminino Priorize VEJA no Google

Mergulhado em uma crise familiar com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, reagiu, durante encontro com mulheres promovido pelo partido, aos ataques feitos por Paulo Figueiredo, um de seus aliados, ao eleitorado feminino.

“Quero repudiar a fala de Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou, completamente equivocado. Ele não faz parte de nossa campanha”, disse Flávio. “Óbvio que é uma pessoa que nos ajuda nas pautas que nos interessam nos Estados Unidos. Em função disso, as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido a partir do momento em que ele generaliza”, completou.

Para defender Flávio das críticas públicas feitas por Michelle ao filho de Jair Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo fez ataques à ex-primeira-dama e disse que as mulheres votam mal.

“O feminismo é um movimento de matriz marxista pós-moderna que carrega consigo ideias como cotas identitárias. […] a ideia de ter cota pra raça, idade, é absolutamente incompatível com o movimento da direita. […] Quando vemos uma presidente do PL transformar isso em uma discussão identitária, ferrou. É justamente uma ideologia marxista”, criticou. “Mulher vota estatisticamente mal, principalmente as solteiras, as casadas costumam acompanhar o marido”, completou. 

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Em sua fala, Flávio assumiu a responsabilidade por ainda não ter estar performando bem junto ao eleitorado feminino. “Temos que melhorar nossa comunicação. A partir do momento que conseguirmos ter esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas que a direita defende, a gente vai resolver. Não é acusando que elas não sabem votar”.

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