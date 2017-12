Em convenção do PSDB, Aécio é vaiado e sai pela porta dos fundos

O presidente licenciado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), ficou por apenas 5 minutos na convenção do PSDB. Ele chegou discretamente, foi vaiado na entrada, mas logo foi recebido por seus aliados, que o aplaudiram. A rápida aparição fazia parte da estratégia do senador, que cogitou não ir no evento ao longo da semana. No fim, ele saiu pela porta dos fundos acompanhado dos deputados Caio Nárcio (MG) e Paulo Abi-Ackel (MG).

Em rápida entrevista a VEJA, o senador falou que o partido chegou a um “entendimento”. “Nós temos uma chapa que é de entendimento. O governador Geraldo Alckmin com um vice como o governador Marconi Perillo representam a união do partido”, afirmou.

Ele também disse “esperar” que Alckmin faça o partido se engajar na aprovação das mudanças nas aposentadorias. “É uma questão programática do PSDB e eu espero que o governador Alckmin leve o partido por esse caminho. Pior do que aprovar a reforma sem os votos do PSDB é não aprovar a reforma porque não tiveram os votos do PSDB”, concluiu o tucano.