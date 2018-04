Em carta, Lula se diz ‘indignado’ e volta a desafiar Lava Jato

Preso em Curitiba desde o último dia 7 de abril para cumprir os 12 anos e um mês de prisão a que foi condenado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se diz “indignado” e voltou a desafiar a força-tarefa da Lava Jato, o juiz federal Sergio Moro e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) a provarem sua culpa no caso do tríplex do Guarujá.

Em carta endereçada nesta segunda-feira (16) aos militantes do PT e de movimentos sociais e sindicais que acampam em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense, onde está detido, Lula afirmou ter “certeza que não está longe o dia em que a Justiça valerá a pena”.

“Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na Justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado como todo inocente fica indignado quando é injustiçado”, diz o ex-presidente no texto, divulgado também em suas contas em Facebook e Twitter.

A carta foi divulgada por Lula um dia antes da vistoria que senadores integrantes Comissão de Direitos Humanos do Senado farão na cela onde o petista está preso. A visita, marcada para esta terça-feira (17), foi autorizada nesta segunda-feira pela juíza Carolina Moura Lebbos, responsável pela execução penal do ex-presidente.

A lista de parlamentares apresentada à magistrada é composta por nomes alinhados ao petista: Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Regina Sousa (PT-PI), Angela Portela (PT-RR), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Fátima Bezerra (PT-RN), Lindbergh Farias (PT-RJ), Telmário Mota (PTB-RR), Paulo Paim (PT-RS), Jorge Viana (PT-AC) e Paulo Rocha (PT-PA).

Ainda nesta segunda-feira, os organizadores da mobilização nas imediações da sede da PF em Curitiba participaram de reunião com representantes da Secretaria de Segurança do Paraná, da Prefeitura da capital paranaense e da Polícia Militar, entre outros, na qual se definiu que o acampamento de apoio a Lula mudará de lugar. Permanecerão nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal apenas quatro tendas, em um terreno particular, com estrutura para dar suporte aos manifestantes.

A Secretaria e os militantes do PT e movimentos aliados, contudo, divergem em relação ao local para onde o acampamento será levado. Segundo o governo paranaense, o local determinado para pernoite dos militantes é o Parque do Atuba, a três quilômetros da sede da PF. De acordo com os organizadores da mobilização, a nova localidade será definida amanhã “de acordo com as possibilidades legais oferecidas”.