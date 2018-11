Em carta, futuro ministro defende ‘valores tradicionais’ na Educação

Anunciado como futuro ministro da Educação pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), o filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodríguez divulgou uma carta nesta sexta-feira, 23, em que fala sobre como pretende administrar a pasta a partir de janeiro.

Nos sete parágrafos do texto, Vélez Rodríguez diz que alinhará a gestão da Educação no país a “valores caros à sociedade brasileira”, classificada por ele como “conservadora e avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista”.

“A instrumentalização ideológica da educação em aras de um socialismo vácuo terminou polarizando o debate ao longo dos últimos anos”, avalia o futuro ministro. “Não à discriminação de qualquer tipo. Não à instrumentalização da educação com finalidade político-partidária. Sim a uma educação que olha para as pessoas, preservando os seus valores e a sua liberdade”, complementa.

Em outro ponto da carta, ele prega que a legislação e a gestão da pasta devem considerar “primordialmente a dignidade das pessoas envolvidas, tanto os alunos quanto suas famílias, tanto os professores quanto os administradores” e observa uma “desvalorização da figura dos professores, notadamente no Ensino Fundamental e Médio”.

No restante do texto, Ricardo Vélez Rodríguez diz ter apoiado Jair Bolsonaro em sua campanha à Presidência porque, em sua opinião, o pesselista “externou a opinião da grande maioria do povo brasileiro, explicitada no desejo de ver consolidada uma nova forma de fazer política, longe das velhas práticas clientelistas e da tradicional negociação de cargos por benefícios pessoais”.

A indicação do colombiano, que critica a “república dos favores” em sua missiva, deu-se após a bancada evangélica e líderes neopentecostais como Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus, aliado de Bolsonaro, vetarem o nome do educador Mozart Neves Ramos para a pasta. Diretor do Instituto Ayrton Senna, Neves havia sido escolhido pelo presidente eleito para o cargo, mas acabou preterido. A definição pelo colombiano também teve influência do filósofo conservador Olavo de Carvalho, conselheiro de Jair Bolsonaro e seus filhos.

Ricardo Vélez Rodríguez também mostrou-se alinhado ao discurso do presidente eleito de privilegiar os municípios na destinação de recursos públicos, sintetizado pelo slogan “Menos Brasília e mais Brasil”. O filósofo já havia defendido o protagonismo das cidades na gestão pública em um texto publicado em seu blog.

“O sistema educacional deve olhar mais para as pessoas ali onde elas residem: nos municípios”, afirma