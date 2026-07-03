Em busca de votos, Tarcísio foca na Zona Leste antes do início do defeso eleitoral

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Tarcísio de Freitas marcou presença em formatura na Zona Leste de SP, ao lado de Ricardo Nunes e aliados. O evento, com forte apelo popular, encerrou sua agenda antes do prazo eleitoral e revela a estratégia do governador para ampliar sua base eleitoral na região mais populosa da capital, visando a reeleição.

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Entre abraços, fotos e balões coloridos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou à formatura de turmas das Escolas de Qualificação Profissional, no CEU Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo.

A recepção calorosa do público foi dividida com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). Depois de muitos flashes, os aliados políticos subiram ao palco para discursar, assim como fez a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, madrinha do programa “Caminhos da Capacitação”, que promoveu a entrega de certificados para os alunos da iniciativa. Além dela, o presidente da ALESP e pré-candidato ao Senado pelo PL, André do Prado, apoiado pelo governador na disputa, também falou para o público.

Quando iniciou seu discurso, Tarcísio de Freitas lembrou dos diversos compromissos de que participou nos últimos dias, em diferentes áreas do estado. As agendas contaram com a inauguração de rodovias e do primeiro trecho da Linha 6 (Laranja) do Metrô. Entretanto, o governador foi categórico ao afirmar que “tinha que encerrar a semana com esse evento na Zona Leste”. Porém, a presença na cerimônia não foi movida apenas pela animação dos presentes.

De olho na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, o governador sabe que precisa ampliar a sua influência sobre o eleitorado na região, que é a mais populosa da capital paulista, se quiser ser reeleito em outubro. Por conta das restrições impostas pela Justiça Eleitoral, que estipula esta sexta-feira (3) como o prazo máximo para a participação de agentes públicos em eventos do tipo, o chefe do Executivo paulista escolheu “a dedo” o evento para finalizar a maratona de entregas.