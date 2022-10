Em busca de votos no Rio, Bolsonaro apela até para o Flamengo

Atualizado em 18 out 2022, 13h39 - Publicado em 18 out 2022, 13h35

Por Gustavo Silva Atualizado em 18 out 2022, 13h39 - Publicado em 18 out 2022, 13h35

Na luta travada voto a voto no Sudeste, o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão apostando firme na arena fluminense, onde está fincado o terceiro maior colégio eleitoral do país. Atenta às duas passagens de Lula pelo Rio de Janeiro na última semana e em suas futuras agendas, a campanha de Bolsonaro investiu em um comício nesta terça 18 no município de São Gonçalo, mesmo território em que Lula avisa que pisará, em caminhada, na próxima quinta. No segundo maior colégio eleitoral de todo o Estado, uma imensa área vizinha a Niterói, o presidente levou a melhor no 1o turno, com uma vantagem de 8% sobre o petista.

Mantendo o estilo metralhadora giratória contra o adversário, o presidente enfatizou o avanço no Legislativo de figuras à direita no espectro ideológico para expor um argumento que vem repisando em seus atos mais recentes. “Nós temos um novo parlamento muito mais para a direita. O terreno está asfaltado com tudo pronto para o casamento do Executivo com o Legislativo”, bradou, conclamando a plateia a trabalhar em prol de sua candidatura. “Só falta a presidência”, arrematou.

Bolsonaro estava ao lado do agora sempre presente governador Cláudio Castro (PL), que ressaltou a relevância de convencer quem ainda não definiu o voto – esta, aliás, uma preocupação que também permeia a campanha de Lula. Embarcando no discurso da desconfiança das pesquisas eleitorais. Castro disparou: “Tem muita gente indecisa que votou enganada por institutos de pesquisa. Temos que trazer essas pessoas para nós. Não podemos sossegar”, disse o governador-aliado.

Sem poupar palavrões, Capitão Nelson (PL), o prefeito de São Gonçalo, tocou em outro ponto sensível para as duas campanhas – a abstenção, contra a qual ambas lutam, cada qual em seu quinhão. “Não existe ninguém perfeito nessa p…! Mas não temos denúncia de corrupção no governo dele. O lado de lá só tem filho da p…”, atirou o prefeito, observado de perto por Bolsonaro, que entoou coro de mesmo matiz. “Nós xingamos, mas não somos ladrões”, completou o presidente.

O esquema de segurança para o comício era visto desde o final da Ponte Rio-Niterói, rumo a São Gonçalo. Moradores da região relatam que nunca houve tanto policiamento no local. Ao chegar, uma área de dois campos de futebol estava repleta de bolsonaristas, que berravam: “Eu vim de graça” – uma cutucada, sem comprovação, nas manifestações do PT, às quais, segundo essa turma, as pessoas são pagas para comparecer. Também se ouviam frases como “Alexandre de Moraes pediu para sair do STF”. E, na mesma toada do chumbo grosso, o próprio senador Flávio Bolsonaro foi interrompido pelo grito “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. Em um dado momento, Bolsonaro, que já foi visto com a camisa de quase todos os times brasileiros, falou até da final da Libertadores e disse torcer para o Flamengo. Gesto mais político, impossível.