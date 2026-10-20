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Política

Em busca de virada, Lula faz ‘despedida’ do Nordeste antes do segundo turno

Petista passará por Maranhão, Pernambuco e Bahia, buscando ampliar a vantagem que registrou nos estados em relação a Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 06h00
Homem idoso de cabelos brancos e barba, vestindo terno azul-marinho e gravata, sorri sentado em uma mesa cinza com um microfone na gravata e alguns papéis vermelhos sobre a mesa. O fundo é um estúdio com painéis azuis e brancos
Lula: em sabatina da Globo nesta quinta-feira (15) (Manoella Mello/TV Globo)
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Em uma de suas últimas agendas antes do segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá a três estados do Nordeste para se despedir da região em que foi vitorioso no primeiro turno da corrida presidencial.

O petista passará por Maranhão, Pernambuco e Bahia, buscando ampliar a vantagem que registrou nesses estados em relação a Flávio Bolsonaro na primeira etapa da corrida ao Palácio do Planalto.

Nesta terça-feira, ela estará em São Luís, no Maranhão, em Petrolina, em Pernambuco, e em Juazeiro, na Bahia.

Antes de domingo, ele ainda deve passar por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, lugares onde pretende reduzir a vantagem que o filho de Jair Bolsonaro teve sobre ele no primeiro turno.

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Além disso, o mandatário participará do debate com Flávio na TV Globo, onde pretende repetir os acertos e corrigir as falhas dele durante o confronto entre presidenciáveis da Band TV, realizado no último domingo.

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