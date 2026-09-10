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Política

Em busca de retomada de fôlego, Lula sanciona fim da taxa das blusinhas

Sanção ocorre em um momento em que Flávio Bolsonaro avançou nas pesquisas de intenção de voto e colou no petista

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 08h30
Homem idoso de barba branca, terno azul e faixa presidencial verde e amarela, acena com a mão direita levantada, sorrindo levemente. Pessoas desfocadas ao fundo
Lula - 07/09/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Em um momento em que Flávio Bolsonaro colou nele nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a MP que acaba com a taxa das blusinhas, o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares.

A medida avançou na comissão mista e nos plenários de Câmara e Senado durante a última semana de esforço concentrado do Legislativo antes das eleições.

A tramitação célere só foi possível graças a um acordo de Lula com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.

Os dois toparam ajudar o petista com o avanço da proposição, considerada uma bandeira que pode ajudar o mandatário a se consagrar nas urnas em outubro.

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Dentro da campanha do petista, a avaliação é que destacar entregas como essa podem ajuda-lo a retomar o fôlego nos levantamentos.

Nas últimas semanas, Lula perdeu a vantagem que vinha sustentando em relação ao filho de Jair Bolsonaro.

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O texto aprovado pelo Congresso prevê um mecanismo de avaliação nos impactos econômicos da isenção para os setores produtivos – é uma forma de mitigação. A primeira análise será após três meses. Depois, ocorrerá de seis em seis meses.

Ao identificar o impacto econômico, o Ministério da Fazenda poderá colocar em prática alguma medida para mitigar esses efeitos.

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Será observado o impacto no emprego e na renda e os efeitos na arrecadação federal, além da competitividade da indústria e do comércio varejista.

Em paralelo, o Congresso reavaliará anualmente o fim da taxa das blusinhas. A análise será realizada a partir de dados que a equipe econômica disponibilizará até 30 de abril.

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