Em busca de apoio, Joaquim Barbosa procura governador do PSB

O ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa procurou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, em busca de apoio para ser candidato pelo PSB à Presidência da República. Os dois se reuniram na semana passada no Rio de Janeiro. O encontro foi pedido pelo próprio ex-ministro e aconteceu no apartamento do deputado federal Alessandro Molon (RJ), que se filiou recentemente ao PSB. A conversa foi inconclusiva.

Câmara e uma ala do PSB de Pernambuco têm conversado com presidenciáveis de outros partidos, entre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Mesmo sem definição, entusiastas da candidatura de Barbosa pelo PSB viram no encontro uma sinalização de que o ex-ministro está disposto a concorrer ao Planalto.