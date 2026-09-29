A briga acirrada pelo Senado no Rio Grande do Sul, segundo nova pesquisa
Deputados Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL) lideram a disputa numericamente, mas ainda em empate técnico com nomes da esquerda
Os candidatos de direita ao Senado pelo Rio Grande do Sul têm crescido nas intenções de voto durante um embate acirrado com os nomes da esquerda, marcado por empates técnicos, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Liderando numericamente, o deputado Marcel Van Hattem (Novo) aparece com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o colega de chapa, o deputado Ubiratan Sanderson (PL), que tem 19%.
Logo depois vêm os principais nomes da esquerda, a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PSOL), com 18%, e o deputado Paulo Pimenta (PT), ambos empatados tecnicamente entre si e com Sanderson.
- Marcel Van Hattem (Novo): 23%
- Ubiratan Sanderson (PL): 19%
- Manuela D’Ávila (PSOL): 18%
- Paulo Pimenta (PT): 16%
- Germano Rigotto (MDB): 12%
- Frederico Antunes (PSD): 4%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Milton Cardoso (PSDB): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
Os candidatos Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), Regis Ethur (PSTU), Renato Jaguarão (Cidadania), Ric Jones (PCO) e Tania Peres (UP), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.
Quando observadas as últimas pesquisas do Real Time Big Data para o Senado no Rio Grande do Sul, contudo, fica claro o crescimento de Van Hattem, que subiu três pontos desde o final de agosto. Confira a evolução temporal no gráfico abaixo.
A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 28, foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código RS-05412/2026.