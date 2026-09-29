A briga acirrada pelo Senado no Rio Grande do Sul, segundo nova pesquisa

Ler Resumo





Nova pesquisa Real Time Big Data revela um cenário eleitoral acirrado para o Senado no Rio Grande do Sul. Candidatos de direita demonstram crescimento, disputando posições em empates técnicos com nomes da esquerda. Marcel Van Hattem (Novo) assume a liderança numérica, enquanto Ubiratan Sanderson (PL), Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) seguem de perto. Leia a matéria completa para entender a dinâmica dessa disputa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os candidatos de direita ao Senado pelo Rio Grande do Sul têm crescido nas intenções de voto durante um embate acirrado com os nomes da esquerda, marcado por empates técnicos, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Liderando numericamente, o deputado Marcel Van Hattem (Novo) aparece com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com o colega de chapa, o deputado Ubiratan Sanderson (PL), que tem 19%.

Logo depois vêm os principais nomes da esquerda, a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PSOL), com 18%, e o deputado Paulo Pimenta (PT), ambos empatados tecnicamente entre si e com Sanderson.

Marcel Van Hattem (Novo): 23%

Ubiratan Sanderson (PL): 19%

Manuela D’Ávila (PSOL): 18%

Paulo Pimenta (PT): 16%

Germano Rigotto (MDB): 12%

Frederico Antunes (PSD): 4%

Luciano do MLB (UP): 1%

Milton Cardoso (PSDB): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 2%

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Os candidatos Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), Regis Ethur (PSTU), Renato Jaguarão (Cidadania), Ric Jones (PCO) e Tania Peres (UP), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.

Quando observadas as últimas pesquisas do Real Time Big Data para o Senado no Rio Grande do Sul, contudo, fica claro o crescimento de Van Hattem, que subiu três pontos desde o final de agosto. Confira a evolução temporal no gráfico abaixo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 28, foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código RS-05412/2026.