Em breve live com sonda, Bolsonaro se emociona ao citar médicos

Numa transmissão ao vivo pelo Facebook que durou pouco mais de três minutos, o presidente Jair Bolsonaro dirigiu-se aos internautas do quarto do Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, onde está internado desde sábado, 7, para a correção de uma hérnia. Bolsonaro apareceu ainda com a sonda nasogástrica – para aliviar a pressão de gases acumulados no intestino – e falou devagar e em tom baixo, parando para tomar fôlego em alguns momentos.

Bolsonaro tratou rapidamente de alguns assuntos da semana, como a medida provisória que desobriga alunos de pagar entidades de classe para a emissão da carteira estudantil e a que garante pensão vitalícia para vítimas de microcefalia por infecção do vírus zika.

Live de quinta-feira com o Presidente da República (12/09/2019). https://t.co/PSV3GRoxLw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 12, 2019

O presidente ainda mencionou a visita que recebeu hoje do cirurgião Luiz Henrique Borsato, médico que o operou em Juiz de Fora (MG), logo após o então candidato à Presidência receber uma facada, em um evento da campanha eleitoral. O presidente contou que Borsato fez um relato das graves condições em que Bolsonaro chegou ao hospital no dia do atentado e aproveitou para agradecer o trabalho do médico.

“Ele conta, com detalhes, que, por questão de milímetros, a faca não atingiu pontos vitais. Ela passou a milímetros da veia cava, do estômago, do coração. Então, é uma visita que eu não tinha como não me emocionar”, disse o presidente. Na sequência, ao citar o médico Antonio Luiz Macedo, cirurgião responsável pelas suas últimas três operações, Bolsonaro se emocionou e ficou com a voz embargada.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)