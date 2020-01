Em Brasília, Regina Duarte diz que ainda está ‘noivando’ com Bolsonaro

Cotada para assumir a Secretaria de Cultura, a atriz global Regina Duarte chegou a Brasília nesta quarta-feira, quando está previsto um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, fugindo dos holofotes.

Todo um esquema foi montado para que ela não passasse pelo hall principal do aeroporto – naquele momento, havia não mais do que trinta pessoas na saída do desembarque. É por lá que costumam passar os passageiros comuns, e também parlamentares e ministros quando chegam à capital federal.

A atriz deixou o aeroporto por uma sala diferenciada e que dá acesso a uma desembocadura lateral do estacionamento. É nessa lateral, por exemplo, que há uma área de serviço e por onde chegam os alimentos do local.

Trinta minutos antes da chegada da provável nova secretária de Cultura, dois carros da Presidência da República já aguardavam a atriz nesta saída alternativa. Antes, dois assessores palacianos monitoravam o local. Havia também dois policias militares destacados para a recepção.

Publicidade

Regina Duarte saiu sem responder à maioria das perguntas feitas pela imprensa. Ao ser questionada se o “noivado”, como Bolsonaro se referiu às negociações entre os dois, viraria casamento nesta tarde, ela disse: “Não, hoje não. Peraí!”. “Vou continuar conversando. Noivando, noivando…”, adicionou.

A atriz confirmou que estava indo almoçar com o presidente e disse desconhecer o resto da agenda em Brasília. “Não sei, esse convite aconteceu ao longo do voo”, informou. Assista ao vídeo: