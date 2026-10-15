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Política

Em áudio, irmã de Vorcaro diz que banqueiro se sente ameaçado na prisão e quer contar tudo

Relato obtido por VEJA mostra ex-dono do Master disposto a confessar seus crimes

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 20h31 | Atualizado em 15 out 2026, 20h58
Homem branco de meia-idade, cabelo curto e escuro, barba por fazer, em três poses de frente e perfil, vestindo camiseta branca, contra uma parede com marcas de altura e o brasão da Polícia Federal
NO CÁRCERE - O célebre habitante da Papudinha: promessa de apresentar provas de propinas pagas a autoridades (Polícia Federal/.)
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Em áudio, irmã de Vorcaro diz que banqueiro se sente ameaçado na prisão e quer contar tudo Priorize VEJA no Google

Na manhã de quarta, 14, vazou pela imprensa um vídeo de pouco mais de 2 minutos com os registros de um evento realizado em abril de 2024 por Daniel Vorcaro em Londres, a pretexto da realização do I Fórum Jurídico Brasil de Ideias, promovido pelo Banco Master. Autoridades do Judiciário, do Congresso, o ex-presidente Michel Temer e ex-ministros dos governos Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva aparecem na suntuosa festa realizada no The Peninsula London, hotel cinco estrelas da capital inglesa, em meio a rodas de conversas animadas regadas a champanhe, exibições de bailarinas e apresentação de um naipe de violinos. Em meio ao jantar, houve ainda um show do cantor Seal, autor do hit Crazy. Mestre de cerimônias, Vorcaro aparece circulando sorridente entre os convidados. Parece aproveitar a cada minuto o auge do prestígio e das relações conquistadas com o dinheiro do Master. Como se descobriu depois, esse capital era uma fortaleza financeira construída sobre areia movediça. A revelação da verdade sobre as contas da instituição deu origem a uma das maiores fraudes bancárias da história do Brasil.

Casal sorridente, homem barbudo de óculos e camisa branca abraça mulher de cabelo castanho e colar dourado, com mar ao fundo
CONFIDÊNCIAS - Natália com Zettel: ela ouviu as confissões do irmão (@fabianozett/Instagram)

Vorcaro leva hoje uma vida bem diferente daquela dos tempos do The Peninsula. Preso desde março, ele vive em uma cela individual de 54 metros quadrados na chamada Papudinha, no Complexo da Papuda, em Brasília. Ali, recebe visitas de seus advogados e dos familiares. Elegeu a musculação como um de seus passatempos prediletos na cadeia e tem procurado fazer serviços voluntários, como jardinagem e manutenção de áreas verdes, voltados para fins de remissão de pena. A Papudinha passou a ser o endereço do ex-banqueiro desde o fracasso de sua segunda tentativa de delação. Agora, ele trabalha com os advogados em uma terceira versão. Vorcaro tem dito que deseja fazer uma confissão completa, sem poupar nenhum dos nomes graúdos que diz ter corrompido com o dinheiro do Master, mas encontra resistência das autoridades em aceitar as informações que promete revelar, incluindo propinas pagas a altos figurões da República em troca de negócios.

Manchete OS MEDOS DO EX-BANQUEIRO com foto de um homem de rosto sério em fundo vermelho, e texto em amarelo sobre ameaças na prisão
(./.)

Pessoas que tiveram contato com o ex-banqueiro na Papudinha contam que o nível de estresse dele aumentou consideravelmente nos últimos dias. Uma das visitantes mais assíduas é a advogada Natália Vorcaro Zettel, irmã do ex-banqueiro e mulher de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também preso em meio às investigações sobre o Master. “Ele está em pânico”, desabafa Natália em um áudio de uma conversa recente obtida por VEJA.

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Segundo a irmã do ex-banqueiro, o medo dele é voltar a um presídio de segurança máxima, com muito mais restrições. De acordo com Natália, são as lembranças dele sobre uma temporada de treze dias na Penitenciária Federal de Brasília, dentro de uma cela de 9 metros quadrados: “Ele passou por tortura na prisão máxima, sem água, sem comida, sem contato externo, com a luz ligada 24 horas piscando. E eles estão falando que vão colocar ele no mesmo lugar. Mas ele está em pânico, ele está em pânico”. Ouça o áudio a seguir:

Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e curtos, sorrindo levemente, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata dourada com bolinhas brancas. Ao fundo, uma tela de projeção com texto em branco e um pedestal preto.
ACUSAÇÕES - Henrique Vorcaro: fraude, estelionato e lavagem de dinheiro (./Reprodução)
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A vida de Vorcaro na Papudinha ficou pior depois da reportagem de capa de VEJA da semana passada, que mostrou com áudios e documentos parte das informações que o ex-­banqueiro já se dispôs a entregar às autoridades competentes. Na matéria em questão, Vorcaro diz ter pago 30 milhões de reais para ajudar no financiamento do documentário sobre Lula, de Oliver Stone, além de um valor não revelado ao Instituto Lula, sendo tudo isso uma espécie de “pedágio” para ter acesso aos fundos de pensão das estatais. O ex-banqueiro disse ter levado, por meio de seus advogados, essas informações à Procuradoria-Geral da República. Diálogos do celular do ex-dono do Master — apreendido pela Polícia Federal —, reproduzidos na reportagem de VEJA, comprovam que, depois disso, Vorcaro teve encontros com Alexandre Padilha, então ministro de Relações Institucionais de Lula, e contou com a ajuda de auxiliares dele para realizar uma série de reuniões em instituições como Postalis, Previ e Petros para tratar de um negócio que renderia aos cofres do Master 10 bilhões de reais. Em sua proposta de delação, o ex-banqueiro diz que, em contrapartida, pagaria a esses operadores uma propina de 10% sobre o dinheiro arrecadado.

Homem de barba sorri enquanto conversa com dois homens mais velhos, um de costas e outro segurando uma taça de champanhe, em um ambiente com quadros clássicos
CONVIDADOS - Vorcaro em Londres: evento com Michel Temer, Ricardo Lewandowski e Fábio Faria (ao fundo) (./Reprodução)

Conforme mostrou outra reportagem, publicada no site de VEJA após a bombástica capa com o áudio de Vorcaro, mensagens encontradas pela Polícia Federal mostram que uma reunião cancelada de Vorcaro com integrantes da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, em fevereiro de 2024, marcou o início das relações do dono do Banco Master com o grupo político do ministro Alexandre Padilha, então chefe de Relações Institucionais da Presidência, que operava negócios nos fundos de pensão de estatais federais. Quem operava essa ponte entre políticos e dirigentes em nome de Padilha, segundo Vorcaro, era um consultor conhecido como “Júlio”.

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Interior de uma cela de prisão com paredes amarelas, um banco de concreto, uma prateleira e uma pequena janela gradeada no alto. O chão é de cimento escuro e há uma divisória de concreto separando uma área com pia e vaso sanitário. A porta da cela está parcialmente aberta à esquerda
TRANCAFIADO - Uma das celas ocupadas pelo ex-banqueiro: regime severo (SENAPPEN/.)

No celular de Vorcaro, além de mais de 450 mensagens e de 180 telefonemas de Júlio com o banqueiro, a PF encontrou um áudio de maio de 2024, quando as relações com o grupo petista do Planalto já andavam de vento em popa. A mensagem é bastante ilustrativa do poder do operador do grupo de Padilha nos fundos: “Daniel, o Henrique (Jäger) aqui, com o presidente (da Petros), tá numa reunião do conselho lá. Ele falou que, saindo de lá, vai me ligar para ver a agenda dele, tá. Mas eu falei para ele que eu quero amanhã ou domingo. Agilizar logo para não ficar enrolando — o mais tardar segunda-feira. E… Deixa eu te perguntar: se tiver alguma novidade sobre o Banco do Brasil, você me avisa? Porque qualquer coisinha, já estando ok, eu já ponho você na boca do gol na quarta-feira quando você estiver lá, tá”, disse Júlio. Outra reportagem publicada no site de VEJA, feita com base em registros oficiais do próprio governo, mostrou que o lobista do grupo do ministro Alexandre Padilha nos fundos levou o banqueiro a pelo menos dois encontros no Palácio do Planalto.

No novo áudio obtido por VEJA, a irmã de Vorcaro diz que tentou consolar o irmão a respeito da repercussão das reportagens, sobretudo a da capa “Primeiras confissões”, que trazia o áudio em que ele falava do dinheiro enviado ao filme e ao Instituto Lula: “Eu já falei para ele: ‘calma, você não falou nada mais do que a verdade’ ”, diz Natália. “Você está preso. Se alguém te gravou e publicou, não é culpa sua.” Segundo ela, o ex-banqueiro se incomodou muito com a denúncia, publicada no site UOL na terça 13, de que seria sócio de uma rede de prostituição (o que ele nega) e afirma estar amedrontado e inseguro de seguir adiante com mais revelações: “Não, não, não vou entregar nada, vamos esperar passar as eleições”.

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Três homens, dois policiais penais federais e um detento algemado, caminham em uma pista de aeroporto com um avião branco ao fundo
PRISIONEIRO - Daniel Vorcaro sendo encaminhado para a cadeia: ele teme voltar a um presídio de segurança máxima (SENAPPEN/.)

Vorcaro já se queixou a seus advogados que deseja revelar todos os crimes (segundo a irmã diz ter ouvido dele, o ex-banqueiro “quer falar tudo”), com as respectivas provas, mas que as autoridades responsáveis não querem ouvi-lo. O objetivo é tentar obter, com a confissão, benefícios que possam aliviar a situação dele na Justiça, assim como a de Fabiano Zettel e de Henrique Vorcaro. No rastro do escândalo, o pai do ex-dono do Master foi preso em maio, acusado de fraude, estelionato e lavagem de dinheiro. A filha, Natália Vorcaro, tem dito que essa é uma das maiores injustiças do caso, pois Henrique não teria nenhum envolvimento com os negócios de Daniel. Com o pai, o marido e o irmão presos, ela tenta administrar a defesa, feita hoje por uma equipe de mais de vinte advogados. Muitas vezes, as diferentes alas de profissionais têm se colocado de lados opostos nas decisões sobre estratégias a ser adotadas. Natália vive ainda um drama adicional: ela teve complicações médicas em um parto de gêmeas, que nasceram de forma prematura, há sete meses. O pai ainda não teve oportunidade de conhecer as filhas, e as tentativas de mudar o atual regime de Fabiano para prisão domiciliar foram negadas pela Justiça.

Fachada do Banco Master, com grandes janelas espelhadas refletindo o céu azul e nuvens. A entrada principal tem colunas de pedra clara e um letreiro BANCO MASTER. Um homem de terno está parado na porta, e há uma pequena fonte e arbustos na frente. Outros prédios modernos de vidro e concreto aparecem ao fundo sob o sol
RUÍNA - Sede do Banco Master: uma das maiores fraudes financeiras do país (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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No caso das delações de Vorcaro, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República recusaram as duas tentativas feitas até agora, alegando que elas não apresentavam consistência. Depois da reportagem de capa de VEJA com o áudio e os documentos de Vorcaro, todos os citados negaram o conteúdo do que foi revelado por ele. Houve quem duvidasse até da autenticidade do áudio de Vorcaro divulgado pela VEJA. Um dos advogados dele, Daniel Bialski, divulgou nota confirmando que a voz é realmente do ex-banqueiro. VEJA também submeteu esses áudios a uma perícia, de forma a comprovar a autenticidade da voz e a ausência de qualquer edição ou manipulação no material. O laudo, assinado pelo perito Leocadio Casanova, não deixa dúvidas. Sobre a autenticidade da voz, o especialista escreve o seguinte: “Os exames instrumentais são COMPATÍVEIS com a hipótese de que a voz presente nos cinco áudios questionados é a de Daniel Vorcaro, e nenhum parâmetro examinado é contrário a essa hipótese”. Leocadio também descarta qualquer possibilidade de manipulação no material divulgado por VEJA: “Submetidos aos exames estrutural, espectral, de continuidade temporal, de duplicação e de indicadores de síntese, os cinco arquivos identificados pelos hashes da Tabela 1 não apresentam qualquer elemento técnico indicativo de montagem, edição, corte, inserção, reordenação, síntese ou manipulação de voz por inteligência artificial”. O perito responsável por essa análise tem mais de duas décadas de experiência e atuação em casos criminais de alta repercussão no Brasil. Um deles foi o áudio em que o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, gravou secretamente em 2017 o então presidente Michel Temer.

Homem barbudo com braços tatuados e blusa cinza sentado no banco de trás de um carro, ao lado de outro homem de uniforme camuflado. Um fotógrafo com câmera profissional aparece na janela do veículo
DETIDO - Zettel no dia em que se entregou à Polícia Federal: ele ainda não conheceu as filhas gêmeas, de 7 meses (Edilson Dantas/Agência O Globo/.)

Segundo matéria da Folha de S.Paulo, o núcleo jurídico da campanha do PT estuda pedir à PF e à PGR uma investigação para descobrir quem gravou o áudio com Vorcaro. Enquanto isso, desde que surgiram revelações de envolvimento de autoridades no escândalo, sobretudo as que atingem membros do STF, as investigações sobre o escândalo do Master seguem paralisadas. Vorcaro diz que tem muito a contribuir com elas, e é preciso que as autoridades digam, com clareza, se é verdade que ninguém quer ouvi-lo.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

 

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