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Política

Em audiência nos EUA, Flávio busca associar maiores escândalos de corrupção a Lula

Pré-candidato do PL à presidência da República disse que a corrupção é um dos maiores problemas enfrentados pelo povo brasileiro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 16h33 | Atualizado em 7 jul 2026, 16h46
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Em audiência nos EUA, Flávio busca associar maiores escândalos de corrupção a Lula Priorize VEJA no Google

Ao participar de audiência pública nos Estados Unidos sobre a eventual aplicação do novo tarifaço aos produtos brasileiros, o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, aproveitou para dizer que a corrupção é um dos maiores problemas enfrentados pelo povo brasileiro e buscou associar escândalos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal adversário nas urnas em outubro.

“A corrupção é um dos maiores desafios enfrentados pelo povo brasileiro. Não há discordância quanto a isso. Mas a corrupção tem responsáveis identificáveis. Os quatro maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil — o esquema do Mensalão, o caso revelado pela Operação Lava Jato, a fraude envolvendo o INSS, na qual o próprio filho do presidente Lula está entre os investigados”, disse Flávio.

O primogênito de Jair Bolsonaro defendeu o Pix, mencionou os benefícios do sistema de pagamento instantâneo criado pelo BC e atribuiu equivocadamente a sua criação ao próprio pai.

“O sistema de pagamentos instantâneos do Brasil foi criado durante a administração [Jair] Bolsonaro. O PIX não é o problema; é uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao integrar milhões de brasileiros — especialmente os mais pobres — à economia formal. Além disso, continua beneficiando diretamente empresas americanas”, pontuou Flávio.

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