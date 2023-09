Em ato, Bolsonaro ignora joias e Michelle fala em assassinato de reputação

O casal Jair e Michelle Bolsonaro participou neste sábado, 2, de um evento em Brasília realizado pelo PL Mulher, braço feminino do partido do ex-presidente. A cerimônia aconteceu dois dias após eles comparecem à Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito das investigações sobre um suposto desvio de joias recebidas por Bolsonaro ao longo do mandato – diante dos policiais, ambos se mantiveram em silêncio.

Ao longo de seis minutos de discurso, Bolsonaro optou por ignorar as acusações que recaem contra ele e seus principais assessores. O ex-presidente destacou a importância do ingresso da mulher na política e exaltou bandeiras antigas, como a liberdade de expressão e a falta de políticos que “têm o coração verde e amarelo”.

O ex-presidente também evitou polemizar. Enquanto Michelle afirmou que o marido “não perdeu as eleições”, Bolsonaro falou em “página virada”.

“Dei tudo de mim nestes quatro anos. Consideremos o ano passado uma página virada e vamos em frente, porque o nosso Brasil, mais do que pressa, tem a necessidade de mudar”, disse ele, que foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral após questionar as urnas eletrônicas diante de embaixadores.

Já Michelle, a “anfitriã” do evento, fez um discurso mais duro. Além de defender o seu legado ao longo dos quatro anos de mandato – a ex-primeira-dama comandava um programa voltado ao voluntariado e às pessoas com necessidades especiais -, ela relatou ter tido depressão no início da gestão e ser alvo de “pedradas”.

“Não é só sobre política. É sobre o reino de Deus, é espiritual. Porque nós sabemos que as forças do mal estão se levantando contra a nossa nação”, disse a ex-primeira-dama, sem mencionar a que se referia. Em eventos anteriores, Michelle chegou a ironizar as investigações dizendo que ia lançar uma própria linha de joias, a “Mijoias”.

Continua após a publicidade

“Não liguem para as narrativas que estão construindo para nos difamar, para assassinar a nossa reputação. Estão querendo apagar o nosso legado”, continuou ela.

Voltando-se à comunidade surda, Michelle Bolsonaro ainda disse para que não se aceite “o retrocesso deste desgoverno”.

“Vocês merecem ser valorizados e respeitados. Mentira é mentira. Nós trabalhamos com a verdade e com a justiça. Deus está acima de todos e vai cuidar do nosso Brasil”, afirmou.