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Política

Em agenda no Rio, Caiado promete ‘alforriar’ favelas

Pré-candidato a presidente pelo PSD se reuniu com empresários na capital fluminense

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h01 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h32
“Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população.” - Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD
Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD à presidência. (Eduardo Knapp/Folhapress/.)
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O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, pré-candidato a presidente pelo PSD, afirmou nesta sexta-feira, 10, que, se for eleito, vai “alforriar” as comunidades do estado que estão sob domínio do crime organizado.

“Essas comunidades vão ser libertadas. Eu vou alforriá-las, pode ter certeza. Eu vou botar ali na grade todos esses bandidos e vou libertar todas essas comunidades aqui que estão hoje sequestradas pelo narcotráfico. Isso eu fiz, tenho experiência, e vou fazer”, disse ao g1 antes de participar de um encontro com empresários na capital fluminense. “Vou libertar todo o povo carioca e fluminense”. 

Caiado tem um discurso linha-dura na segurança, um dos principais motes de sua campanha. Ele disputa ao lado de Gilberto Kassab, presidente do PSD, anunciado como vice na semana passada, em uma chapa “puro sangue”. No Rio, o ex-governador vai apoiar o correligionário Eduardo Paes, que desponta como favorito nas pesquisas. Paes também tem o apoio do presidente Lula (PT).

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