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Política

Em aceno ao PIB, Lula oferece jantar a empresários e banqueiros no Alvorada

Além de Lula, Edinho Silva e os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Esther Dweck (Gestão) também devem participar

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 16h23 | Atualizado em 31 ago 2026, 08h56
ARMA - Lula: discurso de soberania nacional contra o rival é a aposta do petista
ARMA - Lula: discurso de soberania nacional contra o rival é a aposta do petista (Ricardo Stuckert/.)
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Em aceno ao PIB, Lula oferece jantar a empresários e banqueiros no Alvorada Priorizar nos meus resultados Google

Em busca de uma aproximação com o PIB nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um gesto e oferecerá um jantar a empresários e banqueiros nesta segunda-feira no Palácio da Alvorada.

A informação foi antecipada pela colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, e confirmada ao Radar por fontes ligadas ao presidente.

A expectativa é que o jantar seja ofertado a um seleto grupo, que inclui Luiz Trabuco, do Bradesco, André Esteves, do BTG, Roberto Setúbal, do Itaú, e Joesley Batista, da JBS.

Segundo apurou o Radar, além de Lula, o presidente nacional do PT, Edinho Silva – principal articulador do encontro -, e os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Esther Dweck (Gestão) também devem participar.

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O objetivo é reunir no máximo 15 representantes do setor bancário e empresarial do país para uma conversa em que Lula espera ter um diagnóstico do que tem sido falado entre os empresários sobre a corrida presidencial e a situação econômica do país.

Está no radar um segundo encontro com mais nomes relevantes do setor privado nas próximas semanas em São Paulo.

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